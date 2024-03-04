Германия будет контролировать воздушное пространство НАТО над Балтией

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  176064 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  231696 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  203906 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  230943 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  245787 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  193977 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  171914 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  165264 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  177585 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  173071 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Германия будет контролировать воздушное пространство НАТО над Балтией

В течение следующих девяти месяцев ВВС Германии возьмут под свой контроль патрулирование воздушного пространства НАТО над Эстонией, Латвией и Литвой с авиабазы в Латвии.

Новости Мира •   •  3864 просмотра
Германия будет контролировать воздушное пространство НАТО над Балтией

Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны

Франция опубликовала перечень военной техники, предоставленной Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года, включая системы противовоздушной обороны, ракеты, артиллерию, танки и другие транспортные средства, беспилотники и стрелковое оружие.

Война •   •  10232 просмотра
Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны

Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июня

Страны ОПЕК+ договорились продолжить сокращение добычи нефти до конца июня, чтобы поддержать цены на нефть.

Экономика •   •  8800 просмотра
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июня

Председатель ОБСЕ посетит Молдову и обсудит вопрос Приднестровья

Действующий председатель ОБСЕ вскоре посетит Молдову, чтобы обсудить решение приднестровской проблемы и развитие доверия между сторонами на благо всех людей, живущих по обе стороны Днестра.

Политика •   •  9070 просмотра
Председатель ОБСЕ посетит Молдову и обсудит вопрос Приднестровья

Президент Латвии Ринкевичс прокомментировал слова Илона Маска о роспуске НАТО

Президент Латвии прокомментировал слова Илона Маска о роспуске НАТО, заявив, что НАТО существует для защиты свободного мира от таких врагов, как Россия.

Новости Мира •   •  8351 просмотра
Президент Латвии Ринкевичс прокомментировал слова Илона Маска о роспуске НАТО

WSJ: агенты Кремля становятся все более дерзкими за рубежом и убивают россиян-перебежчиков

Российские агенты становятся смелее за рубежом и могут стоять за громкими убийствами российских перебежчиков, таких как пилот, которого застрелили в Испании после того, как он захватил российский вертолет для Украины.

Война •   •  13914 просмотра
WSJ: агенты Кремля становятся все более дерзкими за рубежом и убивают россиян-перебежчиков

В Швейцарии на референдуме отклонили повышение пенсионного возраста и проголосовали за 13-ю пенсию

Швейцарские избиратели одобрили выплату 13-й ежегодной пенсии, но отклонили повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет.

Общество •   •  12522 просмотра
В Швейцарии на референдуме отклонили повышение пенсионного возраста и проголосовали за 13-ю пенсию

Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов

За сутки оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 130 взрывов из различных видов оружия, в том числе минометов, артиллерии, мин и ракет.

Война •   •  16034 просмотра
Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов

Саперы Минобороны за неделю обезвредили 4 599 взрывоопасных предметов

За прошедшую неделю саперы Министерства обороны Украины обезвредили 4599 взрывоопасных предметов и очистили более 15 гектаров освобожденных территорий.

Война •   •  17116 просмотра
Саперы Минобороны за неделю обезвредили 4 599 взрывоопасных предметов

Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявив, что она не принесла мира в Украину, которая была незаконно оккупирована Россией.

Война •   •  25142 просмотра
Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине