Германия будет контролировать воздушное пространство НАТО над Балтией
В течение следующих девяти месяцев ВВС Германии возьмут под свой контроль патрулирование воздушного пространства НАТО над Эстонией, Латвией и Литвой с авиабазы в Латвии.
Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны
Франция опубликовала перечень военной техники, предоставленной Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года, включая системы противовоздушной обороны, ракеты, артиллерию, танки и другие транспортные средства, беспилотники и стрелковое оружие.
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июня
Страны ОПЕК+ договорились продолжить сокращение добычи нефти до конца июня, чтобы поддержать цены на нефть.
Председатель ОБСЕ посетит Молдову и обсудит вопрос Приднестровья
Действующий председатель ОБСЕ вскоре посетит Молдову, чтобы обсудить решение приднестровской проблемы и развитие доверия между сторонами на благо всех людей, живущих по обе стороны Днестра.
Президент Латвии Ринкевичс прокомментировал слова Илона Маска о роспуске НАТО
Президент Латвии прокомментировал слова Илона Маска о роспуске НАТО, заявив, что НАТО существует для защиты свободного мира от таких врагов, как Россия.
WSJ: агенты Кремля становятся все более дерзкими за рубежом и убивают россиян-перебежчиков
Российские агенты становятся смелее за рубежом и могут стоять за громкими убийствами российских перебежчиков, таких как пилот, которого застрелили в Испании после того, как он захватил российский вертолет для Украины.
В Швейцарии на референдуме отклонили повышение пенсионного возраста и проголосовали за 13-ю пенсию
Швейцарские избиратели одобрили выплату 13-й ежегодной пенсии, но отклонили повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет.
Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов
За сутки оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 130 взрывов из различных видов оружия, в том числе минометов, артиллерии, мин и ракет.
Саперы Минобороны за неделю обезвредили 4 599 взрывоопасных предметов
За прошедшую неделю саперы Министерства обороны Украины обезвредили 4599 взрывоопасных предметов и очистили более 15 гектаров освобожденных территорий.
Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине
Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявив, что она не принесла мира в Украину, которая была незаконно оккупирована Россией.