Германия будет контролировать воздушное пространство НАТО над Балтией

Военно-воздушные силы армии Германии в течение следующих девяти месяцев будут контролировать воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой, сообщает Zeit, передает УНН.

Детали

По информации, в присутствии министра обороны Латвии Андриса Спрудса и генерального инспектора ВВС Германии Инго Герхатрца немецкая эскадрилья приняла командование на латвийской авиабазе Лиелварди. Оттуда летчики возьмут на себя воздушное патрулирование Балтийских стран вплоть до конца ноября.

Воздушная полиция НАТО имеет первостепенное значение для безопасности людей в Латвии и странах Балтии отметил Герхартц на церемонии в Лиелварде. Он отметил, что Германия была и остается надежным другом и партнером всех балтийских стран.

Латвия, Эстония и Литва не имеют собственных истребителей. С 2004 года союзники НАТО поочередно обеспечивают безопасность неба над балтийскими странами. К началу зимы на военной базе в 60 км к юго-востоку от Риги будут базироваться до шести самолетов Eurofighter и около 200 солдат.

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