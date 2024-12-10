Нидерландские истребители F-35 перехватили три российских самолета над Балтийским морем
Киев • УНН
Два истребителя F-35 Нидерландов перехватили три российских самолета над Балтийским морем. Среди перехваченных были транспортный Ан-72, разведчик СУ-24МР и Ил-20.
Нидерландские истребители F-35 совершили перехват двух российских самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает Минобороны Нидерландов, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в перехвате участвовали два истребителя F-35, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства НАТО на восточной границе территории Альянса с начала декабря.
Сначала над Балтийским морем зафиксировали присутствие двух российских самолетов: транспортного самолета Ан-72 COALER и самолета-разведчика СУ-24МР Fencer E. Впоследствии также в небе зафиксировали самолет-разведчик Ил-20 Coot A.
Нидерландские истребители F-35 дистанционно сопроводили самолеты над международными водами к границе зоны ответственности НАТО,
Напомним
12 ноября ВВС Германии дважды подняли истребители Eurofighter для перехвата российских Ил-20М. самолеты рф совершали полеты без плана и транспондеров.
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