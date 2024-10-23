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В начале нового года Украина получит от Франции три самолета Mirage 2000 - La Tribune

В начале нового года Украина получит от Франции три самолета Mirage 2000 - La Tribune

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 11:30  •  2263 просмотра

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Франция передаст Украине три самолета Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. В истребителях будут будут ракетами Scalp и бомбы AASM для выполнения боевых задач "воздух-земля".

Париж передаст Киеву первых три истребителя Mirage 2000-5 в начале следующего года. Самолеты будут вооружены ракетами Scalp и бомбами AASM, сообщает La Tribune со ссылкой на Минобороны Франции, передает УНН.

Их будет три. Франция должна поставить Украине три зенитно-ракетных комплекса Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года, согласно подтвержденным источникам. Эту цифру никогда ранее не озвучивали ни Елисейский дворец, ни Министерство обороны Франции

Как пояснил 8 октября министр вооруженных сил Себастьян Лекорню, самолеты Mirage 2000-5s, которые Париж планирует поставить Украине, будут доставлены не ранее первого квартала 2025 года, чтобы дать время на модификацию самолетов и подготовку пилотов и механиков. 

Напомним 

18 октября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Украину, заявил, что с начала нового года Украина получит обещанные Францией самолеты Mirage 2000 и будет обучать пилотов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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