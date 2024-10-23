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На початку нового року Україна отримає від Франції три літаки Mirage 2000 - La Tribune

Київ • УНН

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Франція передасть Україні три літаки Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. У Винищувачах будуть будуть ракетами Scalp і бомби AASM для виконання бойових завдань "повітря-земля".

На початку нового року Україна отримає від Франції три літаки Mirage 2000 - La Tribune

Париж передасть Києву перших три винищувачі Mirage 2000-5 на початку наступного року. Літаки будуть озброєні ракетами Scalp і бомбами AASM, повідомляє La Tribune із посиланням на Міноборони Франції, передає УНН.

Їх буде три. Франція має поставити Україні три зенітно-ракетні комплекси Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року, згідно з підтвердженими джерелами. Цю цифру ніколи раніше не озвучували ані Єлисейський палац, ані Міністерство оборони Франції

Як пояснив 8 жовтня міністр збройних сил Себастьян Лекорню, літаки Mirage 2000-5s, які Париж планує поставити Україні, будуть доставлені не раніше першого кварталу 2025 року, щоб дати час на модифікацію літаків і підготовку пілотів і механіків. 

Нагадаємо 

18 жовтня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до України, заявив, що з початку нового року Україна отримає обіцяні Францією літаки Mirage 2000 та буде навчати пілотів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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