На початку нового року Україна отримає від Франції три літаки Mirage 2000 - La Tribune
Київ • УНН
Франція передасть Україні три літаки Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. У Винищувачах будуть будуть ракетами Scalp і бомби AASM для виконання бойових завдань "повітря-земля".
Париж передасть Києву перших три винищувачі Mirage 2000-5 на початку наступного року. Літаки будуть озброєні ракетами Scalp і бомбами AASM, повідомляє La Tribune із посиланням на Міноборони Франції, передає УНН.
Їх буде три. Франція має поставити Україні три зенітно-ракетні комплекси Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року, згідно з підтвердженими джерелами. Цю цифру ніколи раніше не озвучували ані Єлисейський палац, ані Міністерство оборони Франції
Як пояснив 8 жовтня міністр збройних сил Себастьян Лекорню, літаки Mirage 2000-5s, які Париж планує поставити Україні, будуть доставлені не раніше першого кварталу 2025 року, щоб дати час на модифікацію літаків і підготовку пілотів і механіків.
Нагадаємо
18 жовтня міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до України, заявив, що з початку нового року Україна отримає обіцяні Францією літаки Mirage 2000 та буде навчати пілотів.