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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Финляндии опасаются экологической катастрофы из-за российских "танкеров-призраков"

Расстрел украинских военнопленных: Кислица призвал Совбез ООН уделить "вопросу первоочередное внимание"

Постоянный представитель Украины при ООН призывает Совет Безопасности в первую очередь остановить случаи казни россией украинских военнопленных.

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Расстрел украинских военнопленных: Кислица призвал Совбез ООН уделить "вопросу первоочередное внимание"

Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

В 2023 году в Реестр коррупционеров в Украине было внесено 2 420 человек, что почти втрое меньше, чем в 2021 году, причем больше всего случаев зарегистрировано во Львовской и Киевской областях.

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Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

Омбудсмен призывает родственников пленных подать заявки в Координационный штаб для уточнения личных данных

Родственников пленных и пропавших без вести украинских защитников, а также незаконно удерживаемых россией гражданских лиц призывают сделать заявки в личном кабинете Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Омбудсмен призывает родственников пленных подать заявки в Координационный штаб для уточнения личных данных

Стычка произошла между военным ТЦК и персоналом больницы в Одесской области: в центре комплектования прокомментировали

В Болграде Одесской области произошла стычка между военнослужащим и персоналом больницы, что привело к вызову полиции и проведению служебного расследования начальником районного ТЦК.

Общество •   •  10870 просмотра
Стычка произошла между военным ТЦК и персоналом больницы в Одесской области: в центре комплектования прокомментировали

Правительство повысило еще на 70 тысяч денежное обеспечение бойцам на передовой - нардеп

Кабинет Министров Украины принял постановление о доплате военнослужащим, которые несут службу на передовой, в 70 тысяч гривен.

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Правительство повысило еще на 70 тысяч денежное обеспечение бойцам на передовой - нардеп

Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

В Джанкойском районе Крыма российские оккупанты прячут военную технику - танки и системы ПВО - на территории местного сельскохозяйственного предприятия, подвергая опасности гражданское население.

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Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

С начала этого года россия запустила почти 1000 ракет, около 2800 беспилотников и около 7000 управляемых авиабомб по Украине, нацелившись на гражданскую инфраструктуру и нанеся значительный ущерб энергетическим объектам.

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С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

На земельных участках, выделенных для строительства Национального военного мемориального кладбища, проводятся подготовительные работы, включая подготовку участка, снос, геодезические работы, строительство временных сооружений, подъездных путей и удаление зеленых насаждений, контракты на выполнение которых заключены с различными компаниями.

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

российские оккупанты планируют принудительно привлечь к боевым действиям персонал пенитенциарных учреждений на оккупированной Луганщине путем заключения контрактов на работу в "особых условиях" и повышения возрастного ценза для службы в оккупационных войсках.

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Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор