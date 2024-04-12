В Финляндии опасаются экологической катастрофы из-за российских "танкеров-призраков"

Финские пограничники предупредили о риске разлива нефти из-за флота так называемых танкеров-призраков, которые транспортируют российскую нефть Балтийским морем несмотря на санкции. Об этом передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Россия развернула флот "танкеров-призраков" для продажи нефти в обход международных санкций, в Балтийском море растет угроза крупного разлива нефти, отметил начальник отдела морской безопасности Пограничной службы Финляндии Микко Симола в комментарии Агентству Франс Пресс.

По словам чиновника, 70 таких судов со 100 000 тонн сырой нефти на борту еженедельно проходят через Финский залив после загрузки в различных российских портах.

Существует "повышенный риск аварий с последствиями для окружающей среды - подчеркнул Микко Симола.

"Количество танкерных рейсов в этом районе "примерно такое же или даже больше, чем до нападения России на Украину", - сообщили в финской пограничной службе.

Напомним,

Финляндия не откроет сухопутную границу с РФ после 14 апреля, все КПП будут закрыты "до дальнейшего уведомления". Решение приняли на заседании правительства 4 апреля, передает УНН со ссылкой на МВД Финляндии.

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