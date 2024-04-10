Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

Шведские и немецкие истребители перехватили у шведского берега российский разведывательный самолет Ил-20. Об этом говорится в сообщении шведских ВВС в Twitter (X), передает УНН.

Детали

В сообщении указывается, что российский разведывательный самолет залетел в так называемый район полетной информации к юго-востоку от Блекинге.

Визуальная идентификация была осуществлена совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter, которые находились в состоянии готовности от НАТО, вылетевшими с аэродрома Лааге в Германии добавили там.

Украина и Швеция углубляют сотрудничество в атомной отрасли для энергетической безопасности Европы