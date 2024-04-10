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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 23:57  •  6330 просмотра

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Шведские и немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет вблизи шведского побережья после того, как он вошел в зону полетной информации к юго-востоку от Блекинге.

Шведские и немецкие истребители перехватили у шведского берега российский разведывательный самолет Ил-20. Об этом говорится в сообщении шведских ВВС в Twitter (X), передает УНН.

Детали

В сообщении указывается, что российский разведывательный самолет залетел в так называемый район полетной информации к юго-востоку от Блекинге.

Визуальная идентификация была осуществлена совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter, которые находились в состоянии готовности от НАТО, вылетевшими с аэродрома Лааге в Германии

 добавили там.

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