Украина и Швеция углубляют сотрудничество в атомной отрасли для энергетической безопасности Европы

Украина и Швеция собираются углубить сотрудничество в атомной отрасли, чтобы усилить энергобезопасность в Европе. Что в планах рассказали в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Как углубить сотрудничество между Украиной и Швецией в атомной отрасли говорили во время встречи в Киеве министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с вице-премьер-министром, министром энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эббой Буш.

Сотрудничество в атомной отрасли между нашими странами является приоритетом. Мы смогли показать другим странам, что будущее ядерной промышленности возможно без России: украинские специалисты "Энергоатома" работали вместе со специалистами завода компании Westinghouse в Швеции, чтобы создать технологию, которая позволила нам использовать топливо западного производства на советских реакторах ВВЭР. Теперь это топливо успешно работает на Ривненской АЭС. - отметил глава Минэнерго.

Стороны согласовали перспективы углубления сотрудничества между Украиной и Швецией, чтобы в дальнейшем вытеснить Россию с рынка ядерного топлива и атомных технологий в Европе.

Также была отмечена важность развития атомной энергетики в Украине для усиления устойчивости энергетической системы.

Мы остаемся верными целям "зеленого" перехода. В то же время украинский опыт, полученный в течение последних военных лет доказывает, что для устойчивости энергосистемы важно иметь сильную базовую генерацию. Этой базовой генерацией для Украины является атомная, которая помогла нам выжить уже третью зиму в условиях войны. - сказал Герман Галущенко.

Эбба Буш отметили, что в Швеции ведущую роль играет возобновляемая энергетика, которая во многом зависит от переменных факторов, в частности погодных условий. В то же время опыт Украины, живущей в условиях войны, доказал важность стабильной и надежной генерации, которая является важной для энергетической безопасности стран.

Нельзя строить энергосистему только для мирных времен... Поэтому Швеция планирует развивать не только возобновляемую энергетику, но и атомную. И мы видим значительный потенциал в сотрудничестве с Украиной в этом направлении. - отметила она

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