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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Истребители НАТО перехватили российский самолет над Балтийским морем

Истребители НАТО перехватили российский самолет над Балтийским морем

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 16:01  •  12155 просмотра

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Российский разведывательный самолет Ил-20М влетел в международное воздушное пространство над Балтикой без связи с диспетчерами. Немецкие и шведские истребители поднялись в воздух для его сопровождения.

Сегодня, российский разведывательный самолет влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, не выйдя на связь с авиадиспетчерами. Поэтому для его перехвата в воздух поднимались истребители НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС Германии.

Детали

Самолеты ВВС Германии и Швеции поднялись в воздух и сопроводили российский самолет Ил-20М.

В ведомстве пояснили, что самолет рф находился в воздушном пространстве возле острова Рюген "без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением".

Напомним,

Германия разрабатывает секретный план развертывания до 800 000 военнослужащих НАТО и 200 000 единиц техники через автомагистраль А2 в Восточную Европу на случай нападения России на восточный фланг Альянса.

У НАТО впевнені, що росії бракує військ і боєприпасів для великого наступу в Україні - Reuters10 июля 2024, 11:20 • 16079 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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