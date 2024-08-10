Истребители НАТО перехватили российский самолет над Балтийским морем
Киев • УНН
Российский разведывательный самолет Ил-20М влетел в международное воздушное пространство над Балтикой без связи с диспетчерами. Немецкие и шведские истребители поднялись в воздух для его сопровождения.
Сегодня, российский разведывательный самолет влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, не выйдя на связь с авиадиспетчерами. Поэтому для его перехвата в воздух поднимались истребители НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС Германии.
Детали
Самолеты ВВС Германии и Швеции поднялись в воздух и сопроводили российский самолет Ил-20М.
В ведомстве пояснили, что самолет рф находился в воздушном пространстве возле острова Рюген "без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением".
Напомним,
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