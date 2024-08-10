Истребители НАТО перехватили российский самолет над Балтийским морем

Сегодня, российский разведывательный самолет влетел в международное воздушное пространство над Балтийским морем, не выйдя на связь с авиадиспетчерами. Поэтому для его перехвата в воздух поднимались истребители НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС Германии.

Детали

Самолеты ВВС Германии и Швеции поднялись в воздух и сопроводили российский самолет Ил-20М.

В ведомстве пояснили, что самолет рф находился в воздушном пространстве возле острова Рюген "без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением".

Напомним,

Германия разрабатывает секретный план развертывания до 800 000 военнослужащих НАТО и 200 000 единиц техники через автомагистраль А2 в Восточную Европу на случай нападения России на восточный фланг Альянса.

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