Несмотря на то, что Россия активно наращивает производство снарядов ей все еще не хватает боеприпасов и "живой силы" и восстановления широкомасштабного наступления в Украине. Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В частности, в НАТО указывают на то, как быстро Украина остановила российские войска на Харьковщине. Менее недели, оккупантов остановили Силы обороны, и с тех пор нападающие продвинулись под Волчанском примерно на 200 метров.

К тому же на Донбассе уже несколько месяцев продолжаются попытки захватить Часов Яр, имеющий стратегическое значение. По словам чиновника, на поле боя рф несет "очень большие" потери, пытаясь удержать небольшие территориальные достижения и не имея достаточного количества войск и боеприпасов для широкомасштабного наступления.

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Что им (россиянам - ред.) приходится делать, так это приказывать недоукомплектованным, неопытным подразделениям двигаться в районы для достижения нереалистичных целей - пояснил чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Он уверен, что для проведения настоящих наступательных операций России придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что она уже получает от Ирана и Северной Кореи.

И владимиру путину придется отдать приказ о новой широкомасштабной мобилизации - уверен чиновник из НАТО.

Дополнение

Отмечается, что Россия набирает около 30 тысяч военных ежемесячно, что позволяет ей покрывать свои большие потери на поле боя.

Также в НАТО признают, что украинская оборона значительно улучшилась, однако Киев также понес значительные потери в войсках. По оценкам собеседника Reuters, Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще три-четыре года.

По словам чиновника, "пройдет некоторое время", прежде чем Украина накопит боеприпасы и личный состав, необходимые для проведения новых широкомасштабных наступательных операций.

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