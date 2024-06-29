Несмотря на постоянные большие потери, россия ежемесячно вербует от 25 000 до 30 000 новых солдат. Командование рф посылает волну за волной войск на украинскую оборону, надеясь преодолеть ее и прорвать линии окопов.
Несмотря на постоянные потери ежемесячно российская армия вербует от 25 000 до 30 000 новых солдат. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
В NYT отмечают, что май стал особенно смертоносным месяцем для российской армии в Украине. По данным американских, британских и других западных разведывательных агентств, ежедневно было ранено или убито в среднем более 1000 ее солдат.
Но, несмотря на потери, Россия набирает от 25 000 до 30 000 новых солдат ежемесячно
Благодаря этому рф имеет возможность посылать волну за волной войск на украинскую оборону, надеясь преодолеть ее и прорвать линии окопов.
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Аналитики признают, что иногда такой подход оказался эффективным, принося российской армии победы в Авдеевке и Бахмуте на востоке Украины. В то же время во время последнего наступления на Харьковщину такая тактика - не обеспечила значительных успехов.
Дополнение
В NYT добавляют, что по словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабного вторжения рф по меньшей мере 350 000 российских военных были убиты или ранены.
А впрочем, британские оценки свидетельствуют о количестве убитых и раненых россиян в более 500 000 человек.
Оценки американских потерь в войне базируются на спутниковых снимках, перехваченных сообщениях репортеров в социальных сетях и СМИ, а также на официальных отчетах из России и Украины. Но такие оценки разнятся даже внутри правительства США
Напомним
Президент россии владимир путин заявил, что на участие в войне против Украины берет почти 700 тысяч россиян.