Несмотря на постоянные потери ежемесячно российская армия вербует от 25 000 до 30 000 новых солдат. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

В NYT отмечают, что май стал особенно смертоносным месяцем для российской армии в Украине. По данным американских, британских и других западных разведывательных агентств, ежедневно было ранено или убито в среднем более 1000 ее солдат.

Но, несмотря на потери, Россия набирает от 25 000 до 30 000 новых солдат ежемесячно - пишет издание.

Благодаря этому рф имеет возможность посылать волну за волной войск на украинскую оборону, надеясь преодолеть ее и прорвать линии окопов.

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Аналитики признают, что иногда такой подход оказался эффективным, принося российской армии победы в Авдеевке и Бахмуте на востоке Украины. В то же время во время последнего наступления на Харьковщину такая тактика - не обеспечила значительных успехов.

Дополнение

В NYT добавляют, что по словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабного вторжения рф по меньшей мере 350 000 российских военных были убиты или ранены.

А впрочем, британские оценки свидетельствуют о количестве убитых и раненых россиян в более 500 000 человек.

Оценки американских потерь в войне базируются на спутниковых снимках, перехваченных сообщениях репортеров в социальных сетях и СМИ, а также на официальных отчетах из России и Украины. Но такие оценки разнятся даже внутри правительства США - подытожили журналисты.

Напомним

Президент россии владимир путин заявил, что на участие в войне против Украины берет почти 700 тысяч россиян.