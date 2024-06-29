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Щомісяця росія вербує до 30 тисяч нових бійців - NYT

Київ • УНН

 • 34273 перегляди

Незважаючи на постійні великі втрати, росія щомісяця вербує від 25 000 до 30 000 нових солдатів. Командування рф посилає хвилю за хвилею військ на українську оборону, сподіваючись подолати її і прорвати лінії окопів.

Щомісяця росія вербує до 30 тисяч нових бійців - NYT

Попри постійні втрати щомісяця російська армія вербує від 25 000 до 30 000 нових солдатів. Про це пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

У NYT наголошують, що травень став особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні. За даними американських, британських та інших західних розвідувальних агенцій, щодня було поранено або вбито в середньому понад 1000 її солдатів.  

Але, незважаючи на втрати, Росія набирає від 25 000 до 30 000 нових солдатів щомісяця

- пише видання. 

Завдяки цьому рф має змогу посилати хвилю за хвилею військ на українську оборону, сподіваючись подолати її і прорвати лінії окопів.

росія відправила на війну проти України 10 тисяч мігрантів27.06.24, 15:38 • 21300 переглядiв

Аналітики визнають, що інколи такий підхід виявився ефективним, приносячи російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Водночас під час останнього наступу на Харківщину така тактика - не забезпечила значних успіхів.

Доповнення 

У NYT додають, що за словами міністра оборона США Ллойда Остіна, від початку повномасштабного вторгнення рф щонайменше 350 000 російських військових було вбито або поранено.

А втім, британські оцінки свідчать про кількість убитих і поранених росіян у понад 500 000 осіб.

Оцінки американських втрат у війні базуються на супутникових знімках, перехоплених повідомленнях репортерів у соціальних мережах і ЗМІ, а також на офіційних звітах з Росії та України. Але такі оцінки різняться навіть всередині уряду США

- підсумували журналісти. 

Нагадаємо

Президент росії володимир путін заявив, що на участь у війні проти України бере майже 700 тисяч росіян.  

Володимир Омельченко

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