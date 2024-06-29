Щомісяця росія вербує до 30 тисяч нових бійців - NYT

Попри постійні втрати щомісяця російська армія вербує від 25 000 до 30 000 нових солдатів. Про це пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

У NYT наголошують, що травень став особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні. За даними американських, британських та інших західних розвідувальних агенцій, щодня було поранено або вбито в середньому понад 1000 її солдатів.

Але, незважаючи на втрати, Росія набирає від 25 000 до 30 000 нових солдатів щомісяця

Завдяки цьому рф має змогу посилати хвилю за хвилею військ на українську оборону, сподіваючись подолати її і прорвати лінії окопів.

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Аналітики визнають, що інколи такий підхід виявився ефективним, приносячи російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Водночас під час останнього наступу на Харківщину така тактика - не забезпечила значних успіхів.

Доповнення

У NYT додають, що за словами міністра оборона США Ллойда Остіна, від початку повномасштабного вторгнення рф щонайменше 350 000 російських військових було вбито або поранено.

А втім, британські оцінки свідчать про кількість убитих і поранених росіян у понад 500 000 осіб.

Оцінки американських втрат у війні базуються на супутникових знімках, перехоплених повідомленнях репортерів у соціальних мережах і ЗМІ, а також на офіційних звітах з Росії та України. Але такі оцінки різняться навіть всередині уряду США