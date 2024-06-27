росія відправила на війну проти України 10 тисяч мігрантів
Київ • УНН
Росія надала російське громадянство понад 30 000 мігрантів і відправила 10 000 з них воювати у війні проти України.
росія відправила на війну в Україну понад 10 тисяч мігрантів, яким видали громадянство рф. Про це заявив голова слідчого комітету росії олександр бастрикін, передає УНН.
Деталі
За його словами, важливо "синхронізувати" процедуру отримання паспорта громадянина російської федерації з одночасною постановкою на військовий облік.
Відтак, у жовтні 2023 року в росії створили спеціальну групу, під час діяльності якої на військовий облік стали понад 30 тисяч мігрантів, що отримали російське громадянство. А 10 тисяч мігрантів направили на фронт російсько-української війни.
Вони (мігранти - ред.) сьогодні поповнюють лави наших тилових підрозділів
Нагадаємо
Президент росії володимир путін заявив, що на участь у війні проти України бере майже 700 тисяч росіян.