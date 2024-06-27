россия отправила на войну в Украину более 10 тысяч мигрантов, которым выдали гражданство рф. Об этом заявил председатель следственного комитета россии александр бастрыкин, передает УНН.

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По его словам, важно "синхронизировать" процедуру получения паспорта гражданина российской федерации с одновременной постановкой на воинский учет.

Следовательно, в октябре 2023 года в России создали специальную группу, во время деятельности которой на воинский учет стали более 30 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство. А 10 тысяч мигрантов направили на фронт российско-украинской войны.

Они (мигранты - ред.) сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений - заявил бастрыкин.

Напомним,

Президент россии владимир путин заявил, что на участие в войне против Украины берет почти 700 тысяч россиян.