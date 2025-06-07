В Китае появилась новая услуга: одинокие женщины могут купить мужские объятия

Одинокие китайские женщины готовы платить мужчинам за 5-минутные объятия. Такая услуга стоит 7 долларов и называется Man Mums (мужчины-матери). Об этом сообщает издание SCMP, передает УНН.

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Отмечается, что все больше молодых женщин заказывают эту услугу, когда находятся в условиях стресса. Они считают, что сильный и добрый мужчина, который обнимает, успокаивает.

Так называемые "мужчины-матери" – это популярная группа в социальных сетях на материке - говорится в заметке.

По данным издания, сначала этот термин описывал мускулистых посетителей спортзалов, но теперь он относится к мужчинам, которые сочетают физическую силу с традиционно женскими чертами характера, такими как мягкость и терпение.

Большинство объятий происходят в общественных местах, таких как станции метро или торговые центры, и стоят от 20 до 50 юаней (от 3 до 7 долларов США).

Одна женщина рассказала, что после трех часов сверхурочной работы она нашла мужчину-мамочку, который обнимал ее в течение трех минут, нежно похлопывая по плечу, пока она выражала свое недовольство своим начальником - пишет SCMP.

Некоторые женщины признаются, что чувствуют себя безопаснее, покупая объятия, чтобы избежать потенциальных проблем с соблюдением границ.

Эта тенденция вызвала дискуссии в Интернете, мнения по которым разделились.

"Су Дань, адвокат из юридической фирмы Hunan Gangwei в центральном Китае, предупредил, что некоторые люди могут использовать платные объятия в качестве прикрытия для сексуальных домогательств", - резюмирует издание.

Напомним

Существуют исследования, которые доказывают, что объятия помогают снизить уровень стресса и кровяное давление, а следовательно, уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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