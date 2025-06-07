У Китаї з’явилась нова послуга: самотні жінки можуть купити чоловічі обійми
Київ • УНН
В Китаї зростає попит на послугу Man Mums, де самотні жінки платять чоловікам за обійми, щоб зняти стрес. Вартість 5-хвилинних обіймів коливається від 3 до 7 доларів.
Самотні китайські жінки готові платити чоловікам за 5-хвилинні обійми. Така послуга коштує 7 доларів та називається Man Mums (чоловіки-матері). Про це інформує видання SCMP, передає УНН.
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Зазначається, що все більше молодих жінок замовляють цю послугу, коли перебувають в умовах стресу. Вони вважають, що сильний та добрий чоловік, який обіймає, заспокоює.
Так звані "чоловіки-матері" – це популярна група у соціальних мережах на материку
За даними видання, спочатку цей термін описував м'язистих відвідувачів спортзалів, але тепер він відноситься до чоловіків, які поєднують фізичну силу з традиційно жіночими рисами характеру, такими як м'якість та терпіння.
Більшість обіймів відбуваються у громадських місцях, таких як станції метро чи торгові центри, і коштують від 20 до 50 юанів (від 3 до 7 доларів США).
Одна жінка розповіла, що після трьох годин понаднормової роботи вона знайшла чоловіка-мамочку, який обіймав її протягом трьох хвилин, ніжно поплескуючи по плечу, поки вона висловлювала своє невдоволення своїм начальником
Деякі жінки зізнаються, що почуваються безпечніше, купуючи обійми, щоб уникнути потенційних проблем із дотриманням кордонів.
Ця тенденція викликала дискусії в Інтернеті, думки щодо яких розділилися.
"Су Дань, адвокат із юридичної фірми Hunan Gangwei у центральному Китаї, попередив, що деякі люди можуть використовувати платні обійми як прикриття для сексуальних домагань", - резюмує видання.
Нагадаємо
Існують дослідження, які доводять, що обійми допомагають знизити рівень стресу та кров’яний тиск, а отже, зменшити ризик серцево-судинних захворювань.
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