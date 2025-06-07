У Китаї з’явилась нова послуга: самотні жінки можуть купити чоловічі обійми

Самотні китайські жінки готові платити чоловікам за 5-хвилинні обійми. Така послуга коштує 7 доларів та називається Man Mums (чоловіки-матері). Про це інформує видання SCMP, передає УНН.

Даталі

Зазначається, що все більше молодих жінок замовляють цю послугу, коли перебувають в умовах стресу. Вони вважають, що сильний та добрий чоловік, який обіймає, заспокоює.

Так звані "чоловіки-матері" – це популярна група у соціальних мережах на материку - йдеться у дописі.

За даними видання, спочатку цей термін описував м'язистих відвідувачів спортзалів, але тепер він відноситься до чоловіків, які поєднують фізичну силу з традиційно жіночими рисами характеру, такими як м'якість та терпіння.

Більшість обіймів відбуваються у громадських місцях, таких як станції метро чи торгові центри, і коштують від 20 до 50 юанів (від 3 до 7 доларів США).

Одна жінка розповіла, що після трьох годин понаднормової роботи вона знайшла чоловіка-мамочку, який обіймав її протягом трьох хвилин, ніжно поплескуючи по плечу, поки вона висловлювала своє невдоволення своїм начальником - пише SCMP.

Деякі жінки зізнаються, що почуваються безпечніше, купуючи обійми, щоб уникнути потенційних проблем із дотриманням кордонів.

Ця тенденція викликала дискусії в Інтернеті, думки щодо яких розділилися.

"Су Дань, адвокат із юридичної фірми Hunan Gangwei у центральному Китаї, попередив, що деякі люди можуть використовувати платні обійми як прикриття для сексуальних домагань", - резюмує видання.

Нагадаємо

Існують дослідження, які доводять, що обійми допомагають знизити рівень стресу та кров’яний тиск, а отже, зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Китай зважує можливість надання одиноким жінкам доступу до ЕКО, щоб зупинити скорочення населення