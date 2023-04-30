Китай взвешивает возможность предоставления одиноким женщинам доступа к ЭКО, чтобы остановить сокращение населения

ukru
Эксклюзив
06:00 • 9367 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 96339 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 51462 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 115271 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 114521 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105999 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101115 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112460 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132432 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 177595 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 52581 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 39329 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 65654 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 54777 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 99903 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 177591 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 208405 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149287 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155706 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192088 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 82723 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106381 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123109 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158575 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165282 просмотра
Актуальное
Китай взвешивает возможность предоставления одиноким женщинам доступа к ЭКО, чтобы остановить сокращение населения

Китай взвешивает возможность предоставления одиноким женщинам доступа к ЭКО, чтобы остановить сокращение населения

Киев • УНН

 • 422267 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Китай пытается замедлить демографический спад и рассматривает легализацию доступа незамужних женщин к процедуре ЭКО. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.

Детали

Изменения означают, что незамужние женщины могут брать оплачиваемый отпуск по беременности и родам и получать детские субсидии, ранее доступные только супружеским парам.

Обеспокоенные первым за шесть десятилетий сокращением населения Китая и его быстрым старением политические советники правительства в марте предложили, чтобы одинокие и незамужние женщины имели доступ к замораживанию яйцеклеток и лечению ЭКО среди других услуг. Лидеры Китая публично не комментировали рекомендации.

"Если Китай изменит свою политику, чтобы позволить одиноким женщинам иметь детей, это может привести к увеличению спроса на ЭКО", - сказал Ив Липпенс, директор по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе INVO Bioscience, которая ожидает одобрения регулирующих органов для запуска своей технологии ЭКО в Китае

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) не ответила на просьбу Reuters прокомментировать либерализацию доступа к ЭКО, хотя ранее признавала, что многие молодые женщины откладывают планы выйти замуж и завести детей, отметив, что этому способствовала высокая стоимость образования и воспитания детей.

Липпенс отметил, что большинство клиник ЭКО в Китае работали на полную мощность до пандемии COVID-19 и, вероятно, снова окажутся в подобной ситуации, как только страна отменит ограничения. Нет оценок того, сколько пациентов хотят, но не могут получить доступ к лечению, но некоторые женщины, которым оно помогает, говорят, что часами ждут свою очередь.

"Очереди в больнице очень длинные", - говорит 34-летняя Сяньюй, замужем женщина, которая проходит ЭКО в Чунцине.

По данным академических журналов и отраслевых экспертов, китайские больницы и клиники, как государственные, так и частные, ежегодно проводят около 1 миллиона процедур ЭКО или циклов по сравнению с 1,5 миллионами в мире.

Цена на цикл, включающий лекарства для стимуляции яичников, сбор яйцеклеток, оплодотворение в лаборатории и перенос эмбрионов, регулируется в Китае. Он стоит от 3500 до 4500 долларов, что составляет около четверти цен в США.

В Китае 539 государственных и частных центров ЭКО, и NHC заявила, что к 2025 году намерена создать по одному центру на каждые 2,3 миллиона человек.

Ожидается, что китайский рынок ЭКО, включая лечение, лекарства и оборудование, в ближайшие годы будет расти в среднем на 14,5% в год, увеличившись почти вдвое с 49,7 млрд юаней до 85,4 млрд юаней (12,4 млрд долларов) 2025, по оценке исследовательского центра Leadleo.

Эксперты отрасли говорят, что гендерный дисбаланс, стигматизация в китайском обществе, с которой сталкиваются одинокие беременные женщины, и отсутствие социальных опросов, затрудняют количественную оценку общего спроса и того, насколько он возрастет, если реформы будут введены в ближайшее время.

Камила Касо, директор платформы Recharge Capital, инвестирующей в клиники и технологии лечения бесплодия, сказала, что китайским женщинам ежегодно производится 500 000 циклов ЭКО в клиниках других стран - треть всех циклов за пределами Китая.

По словам Касо, многие китаянки предпочитают зарубежные клиники, если они одиноки или хотят пройти различные генетические тесты или выбрать пол ребенка. Китайский закон трехлетней давности, направленный на устранение гендерного дисбаланса, запрещает родителям узнавать пол плода.

В стране с 1980 по 2015 год проводилась жесткая политика в отношении одного ребенка, что повлекло за собой много демографических проблем, позволивших Индии стать самой густонаселенной страной в мире. С этого времени лимит был увеличен до трех детей.

По данным Общества вспомогательных репродуктивных технологий, в Соединенных Штатах средний показатель успеха цикла ЭКО составляет 52%.

В Китае этот показатель составляет чуть более 30%, частично из-за высокого уровня стресса среди женщин и увеличения среднего возраста рождения детей, говорит Лин Хайвэй, директор Пекинской больницы Perfect Family, специализирующейся на лечении бесплодия. Зарубежные эксперты говорят, что качество некоторых лабораторий ЭКО в Китае также ниже.

По мнению экспертов по народонаселению, улучшение доступа к услугам по лечению бесплодия само по себе не решит демографическую проблему Китая, поскольку факторы от низких доходов до дорогостоящего образования, слабой системы социальной защиты и высокого гендерного неравенства требуют большего внимания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы