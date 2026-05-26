Рубио заявил, что путин через лаврова передал сообщение Трампу

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам во вторник, что глава мид рф сергей лавров передал сообщение от главы кремля владимира путина, предназначенное для президента США Дональда Трампа, что, по словам Рубио, он сделал, пишет УНН.

Рубио в ответ на вопрос о призыве к США от лаврова забрать персонал из Киева на фоне угроз рф новыми ударами, указал: "Ну, они разослали сообщения всем посольствам". "И я думаю, что он просто лично звонил мне, чтобы сказать мне – они сказали всем посольствам – что Киев будет очень опасным местом – Киев является очень опасным местом уже несколько лет. Послушайте, опасность всех этих войн, на фоне того, как они длятся, а затем они продолжаются, заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, распространения на что-то новое", - сказал Рубио.

Поэтому я говорил с ним вчера об этом и еще о нескольких темах, и, очевидно, путин хотел - попросил его позвонить мне, чтобы передать сообщение непосредственно президенту, что я и сделал, но, очевидно, мы уже видели сообщение, разосланное всем дипломатическим учреждениям - отметил Рубио.

"И я сказал, что сейчас нет активных, то есть запланированных переговоров с Украиной, но США всегда готовы сыграть конструктивную и полезную роль, если такая возможность представится", - отметил Рубио.

На уточнение относительно крупных российских ударов по Киеву, одних из крупнейших в войне, Рубио отметил: "Ну, именно это происходит с этими войнами". "Я имею в виду, что они просто продолжают эскалировать. Есть крупный удар с одной стороны, еще более крупный удар возвращается, и именно так эти вещи распутываются и продолжаются. И именно поэтому война должна закончиться. Смотрите, каждый раз, когда вы видите эти крупные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и она должна закончиться. И США готовы помочь и сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны. И, надеюсь, в какой-то момент появится возможность снова сыграть эту роль", - сказал Рубио.

