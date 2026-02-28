Україна може отримати італійські зенітні установки SIDAM-25 для боротьби з дронами-камікадзе

Сили оборони України мають перспективу посилення протиповітряної оборони італійськими самохідними зенітними установками SIDAM-25, які розглядаються як ефективний засіб для знищення "Шахедів". Хоча раніше Італія вже постачала корпуси цих машин у вигляді звичайних бронетранспортерів M113, нова партія допомоги може включати саме повноцінні системи ППО. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, обсягу техніки може вистачити для укомплектування одразу трьох зенітних батарей, що стане суттєвим внеском у захист українського неба від безпілотників.

Технічні особливості та історія постачань зенітних систем

Інформацію про ймовірне передання озброєння оприлюднив військовий оглядач NichoConcu, який раніше точно прогнозував постачання колісних танків Centauro B1. SIDAM-25 базується на шасі БТР M113 і оснащена баштою з чотирма 25-мм гарматами Oerlikon KBA.

Особливістю системи є відсутність власного радара: наведення на ціль здійснюється за допомогою оптоелектронних засобів та лазерного далекоміра. Важливо, що попередня передача цієї техніки Україні обмежувалася лише списаними корпусами без озброєння, проте наразі йдеться про підготовку саме бойових одиниць.

Ресурсна база та потенційні виклики відновлення

Загалом було виготовлено 275 одиниць SIDAM-25, з яких понад 200 були продані бельгійським приватним компаніям, а близько 68 залишалися в Італії. Теоретично, Україна може розраховувати як на італійські запаси, так і на викуп техніки у приватних власників.

Основним проблемним питанням залишається технічний стан установок після тривалого зберігання, оскільки відновлення складних засобів наведення може бути ускладнене дефіцитом запчастин. Водночас успішна реалізація цього постачання дозволить створити мобільні групи ППО, спеціалізовані на перехопленні російських дронів.

