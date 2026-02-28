$43.210.03
27 лютого, 19:28
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Україна може отримати італійські зенітні установки SIDAM-25 для боротьби з дронами-камікадзе

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Україна може отримати італійські самохідні зенітні установки SIDAM-25 для боротьби з дронами-камікадзе. Ці системи базуються на шасі БТР M113 і оснащені чотирма 25-мм гарматами.

Україна може отримати італійські зенітні установки SIDAM-25 для боротьби з дронами-камікадзе

Сили оборони України мають перспективу посилення протиповітряної оборони італійськими самохідними зенітними установками SIDAM-25, які розглядаються як ефективний засіб для знищення "Шахедів". Хоча раніше Італія вже постачала корпуси цих машин у вигляді звичайних бронетранспортерів M113, нова партія допомоги може включати саме повноцінні системи ППО. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, обсягу техніки може вистачити для укомплектування одразу трьох зенітних батарей, що стане суттєвим внеском у захист українського неба від безпілотників.

Технічні особливості та історія постачань зенітних систем

Інформацію про ймовірне передання озброєння оприлюднив військовий оглядач NichoConcu, який раніше точно прогнозував постачання колісних танків Centauro B1. SIDAM-25 базується на шасі БТР M113 і оснащена баштою з чотирма 25-мм гарматами Oerlikon KBA.

Бельгія посилює оборону порту Антверпена системою NASAMS після атак дронів26.02.26, 13:04 • 3364 перегляди

Особливістю системи є відсутність власного радара: наведення на ціль здійснюється за допомогою оптоелектронних засобів та лазерного далекоміра. Важливо, що попередня передача цієї техніки Україні обмежувалася лише списаними корпусами без озброєння, проте наразі йдеться про підготовку саме бойових одиниць.

Ресурсна база та потенційні виклики відновлення

Загалом було виготовлено 275 одиниць SIDAM-25, з яких понад 200 були продані бельгійським приватним компаніям, а близько 68 залишалися в Італії. Теоретично, Україна може розраховувати як на італійські запаси, так і на викуп техніки у приватних власників.

Основним проблемним питанням залишається технічний стан установок після тривалого зберігання, оскільки відновлення складних засобів наведення може бути ускладнене дефіцитом запчастин. Водночас успішна реалізація цього постачання дозволить створити мобільні групи ППО, спеціалізовані на перехопленні російських дронів.

Швеція перехопила російський дрон, який наблизився до французького авіаносця26.02.26, 18:07 • 4482 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Повітряна тривога
Війна в Україні
M113
Італія
Україна