15:08
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон
13:46
13:53
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон
13:46
11:34
25 февраля, 17:40
Швеция перехватила российский дрон, приблизившийся к французскому авианосцу

Киев • УНН

 68 просмотра

Российский беспилотник приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" в шведском порту Мальмё. Шведские вооруженные силы применили РЭБ, и дрон исчез.

Швеция перехватила российский дрон, приблизившийся к французскому авианосцу

В шведском порту Мальмё произошел серьезный инцидент с участием российского беспилотника и флагмана французского флота – атомного авианосца "Шарль де Голль". Об этом сообщает SVT, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что дрон взлетел с российского судна, находившегося неподалеку, и начал движение в сторону авианосца. Шведские вооруженные силы вовремя обнаружили угрозу и применили средства радиоэлектронной борьбы. После успешного подавления сигнала беспилотник исчез. Пока неизвестно, смог ли он вернуться на российский корабль или упал в море.

Авианосец "Шарль де Голль" прибыл в Швецию для участия в стратегических учениях. Это крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец длиной более 260 метров. На его борту обычно находится около двух тысяч военнослужащих и до 30 истребителей.

Министерство обороны Швеции расценивает этот случай как серьезное нарушение безопасности и очередную провокацию со стороны России в территориальных водах страны-члена НАТО.

Швеция предоставит Украине системы ПВО в рамках очередного пакета помощи на 1,2 млрд евро
19.02.26, 16:01

Ольга Розгон

Новости Мира
Ядерное оружие
Техника
НАТО
Швеция