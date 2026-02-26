Швеция перехватила российский дрон, приблизившийся к французскому авианосцу
Киев • УНН
Российский беспилотник приблизился к французскому атомному авианосцу "Шарль де Голль" в шведском порту Мальмё. Шведские вооруженные силы применили РЭБ, и дрон исчез.
В шведском порту Мальмё произошел серьезный инцидент с участием российского беспилотника и флагмана французского флота – атомного авианосца "Шарль де Голль". Об этом сообщает SVT, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что дрон взлетел с российского судна, находившегося неподалеку, и начал движение в сторону авианосца. Шведские вооруженные силы вовремя обнаружили угрозу и применили средства радиоэлектронной борьбы. После успешного подавления сигнала беспилотник исчез. Пока неизвестно, смог ли он вернуться на российский корабль или упал в море.
Авианосец "Шарль де Голль" прибыл в Швецию для участия в стратегических учениях. Это крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец длиной более 260 метров. На его борту обычно находится около двух тысяч военнослужащих и до 30 истребителей.
Министерство обороны Швеции расценивает этот случай как серьезное нарушение безопасности и очередную провокацию со стороны России в территориальных водах страны-члена НАТО.
