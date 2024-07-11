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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Патроны и антидронные системы: Литва передала Украине новую партию военной помощи

Патроны и антидронные системы: Литва передала Украине новую партию военной помощи

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 10:55  •  1550 просмотра

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Литва доставила очередную партию военной помощи Украине, включая боеприпасы, системы противодействия беспилотникам и раскладные кровати, продолжая свою долгосрочную поддержку на сумму 1 миллиард евро, на которую уже предоставлен 641 миллион евро.

Литва доставила очередную партию военной помощи Силам обороны Украины. В частности страна передала патроны и антидронные системы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Литвы.

Детали

Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине - 11 июля в воюющую страну прибыли антидронные системы, патроны 5,56х45 мм и раскладные кровати

- говорится в заявлении литовского министерства.

Также отмечается, что ответ на запросы Украины в этом году Литва ранее уже передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры М577 и бронетранспортеры М113.

Кроме того, Силы обороны Украины получили системы противодействия беспилотникам, зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustav, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы и другую помощь.

Поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и составляет 1 млрд евро. Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 641 млн евро

- подытоживают в Минобороны Литвы. 
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Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М11313 июня 2024, 03:15 • 121020 просмотров

Напомним

В июне Литва выделила 12,7 млн евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных ВСУ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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