Патроны и антидронные системы: Литва передала Украине новую партию военной помощи

Литва доставила очередную партию военной помощи Силам обороны Украины. В частности страна передала патроны и антидронные системы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Литвы.

Детали

Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине - 11 июля в воюющую страну прибыли антидронные системы, патроны 5,56х45 мм и раскладные кровати - говорится в заявлении литовского министерства.

Также отмечается, что ответ на запросы Украины в этом году Литва ранее уже передала Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры М577 и бронетранспортеры М113.

Кроме того, Силы обороны Украины получили системы противодействия беспилотникам, зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustav, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы и другую помощь.

Поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и составляет 1 млрд евро. Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 641 млн евро - подытоживают в Минобороны Литвы.

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Напомним

В июне Литва выделила 12,7 млн евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных ВСУ.