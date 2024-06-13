Правительство Литвы 12 июня утвердило передачу украинской армии 14 бронетранспортеров М113. На этой неделе груз должен прибыть в Украину. Об этом сообщается на официальном сайте литовского Министерства обороны, передает УНН.

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Отмечается, что бронированные машины предназначены для усиления возможностей украинской армии по разминированию. М113 будут переданы Украине в рамках участия Литвы в Коалиции по разминированию, которую возглавляет Исландия.

Передача бронетехники М113 была инициирована Министерством национальной обороны и армией Литвы в ответ на обращение украинского правительства к союзникам и с целью помощи украинской армии в противостоянии российской агрессии добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сегодня стало известно, что страны-участницы Конференции по восстановлению Украины выделили еще 35 миллионов долларов на разминирование украинских территорий.

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