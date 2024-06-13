Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113
Київ • УНН
Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113 для посилення можливостей української армії з розмінування в рамках участі в Коаліції з протимінної діяльності.
Уряд Литви 12 червня затвердив передачу українській армії 14 бронетранспортерів М113. Цього тижня вантаж має прибути до України. Про це повідомляється на офіційному сайті литовського Міністерства оборони, передає УНН.
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Зазначається, що броньовані машини призначені для посилення можливостей української армії з розмінування. М113 будуть передані Україні у межах участі Литви у Коаліції з розмінування, яку очолює Ісландія.
Передача бронетехніки М113 була ініційована Міністерством національної оборони та армією Литви у відповідь на звернення українського уряду до союзників та з метою допомоги українській армії у протистоянні російській агресії
Раніше сьогодні стало відомо, що країни-учасниці Конференції з відновлення України виділили ще 35 мільйонів доларів на розмінування українських територій.
На відновлення країни та реабілітацію військових: Литва виділяє Україні майже 13 млн євро 05.06.24, 17:02 • 38676 переглядiв