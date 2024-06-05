На відновлення країни та реабілітацію військових: Литва виділяє Україні майже 13 млн євро
Київ • УНН
Литва виділяє 12,7 мільйона євро на проекти з відновлення в Україні, включаючи реконструкцію школи в Миколаєві, реабілітацію поранених солдатів і жертв війни.
У середу на засіданні уряду Литви було схвалено рішення про виділення 12,7 млн євро на проекти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових, передає УНН із посиланням на Delfi.
Деталі
На фінансування та реалізацію проекту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай (Миколаїв)" заплановано 2,7 млн євро, половина цієї суми виділена з асигнувань держбюджету Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги, решта суми – із внеску цільового партнера. Запланована тривалість реалізації проекту – 18 місяців, реалізовувати його буде Центральне агентство управління проектами.
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На фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених та постраждалих від війни в Україні" планується виділити 10 млн євро. Кошти виділяються на реконструкцію реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні (до 2,5 млн євро), на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру у селищі Брюховичі (до 5,6 млн євро), а також до 1,9 млн євро для установ та організацій, які здійснюють діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг, а також на адміністративні витрати цих проектів.
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За даними видання, запланована тривалість реалізації Програми – 24 місяці, реалізуюча організація – Центральна агенція управління проектами.