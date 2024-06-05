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На відновлення країни та реабілітацію військових: Литва виділяє Україні майже 13 млн євро

На відновлення країни та реабілітацію військових: Литва виділяє Україні майже 13 млн євро

Київ • УНН

 • 38677 перегляди

Литва виділяє 12,7 мільйона євро на проекти з відновлення в Україні, включаючи реконструкцію школи в Миколаєві, реабілітацію поранених солдатів і жертв війни.

У середу на засіданні уряду Литви було схвалено рішення про виділення 12,7 млн ​​євро на проекти та програми, пов'язані з відновленням України та реабілітацією військових, передає УНН із посиланням на Delfi.

Деталі

На фінансування та реалізацію проекту "Реновація та відновлення школи Зелений Гай (Миколаїв)" заплановано 2,7 млн ​​євро, половина цієї суми виділена з асигнувань держбюджету Фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги, решта суми – із внеску цільового партнера. Запланована тривалість реалізації проекту – 18 місяців, реалізовувати його буде Центральне агентство управління проектами.

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На фінансування та реалізацію програми "Реабілітація та реінтеграція поранених та постраждалих від війни в Україні" планується виділити 10 млн євро. Кошти виділяються на реконструкцію реабілітаційного центру травм спинного мозку Дніпровської державної університетської лікарні (до 2,5 млн євро), на реконструкцію відділення Unbroken Львівського міського реабілітаційного центру у селищі Брюховичі (до 5,6 млн євро), а також до 1,9 млн євро для установ та організацій, які здійснюють діяльність, пов'язану з послугами реабілітації та реінтеграції, для зміцнення та розвитку послуг, а також на адміністративні витрати цих проектів.

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За даними видання, запланована тривалість реалізації Програми – 24 місяці, реалізуюча організація – Центральна агенція управління проектами.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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