На восстановление страны и реабилитацию военных: Литва выделяет Украине почти 13 млн евро

В среду на заседании правительства Литвы было принято решение о выделении 12,7 млн евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

На финансирование и реализацию проекта "Реновация и восстановление школы Зеленый Гай (Николаев)" запланировано 2,7 млн евро, половина этой суммы выделена из ассигнований госбюджета Фонда сотрудничества с целью развития и гуманитарной помощи, остальная сумма – из взноса целевого партнера. Запланированная продолжительность реализации проекта - 18 месяцев, реализовывать его будет Центральное агентство управления проектами.

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На финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине" планируется выделить 10 млн евро. Средства выделяются на реконструкцию реабилитационного центра травм спинного мозга Днепровской государственной университетской больницы (до 2,5 млн евро), на реконструкцию отделения Unbroken Львовского городского реабилитационного центра в поселке Брюховичи (до 5,6 млн евро), а также до 1,9 млн евро для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с услугами реабилитации и реинтеграции, для укрепления и развития услуг, а также на административные расходы этих проектов.

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По данным издания, запланированная продолжительность реализации программы – 24 месяца, реализующая организация - Центральное агентство управления проектами.