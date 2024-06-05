На восстановление страны и реабилитацию военных: Литва выделяет Украине почти 13 млн евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

4 июня 2024, 12:18  •  147799 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  155621 просмотра
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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  172521 просмотра

На восстановление страны и реабилитацию военных: Литва выделяет Украине почти 13 млн евро

Литва выделяет 12,7 миллиона евро на проекты по восстановлению в Украине, включая реконструкцию школы в Николаеве, реабилитацию раненых солдат и жертв войны.

Война •   •  8525 просмотра
На восстановление страны и реабилитацию военных: Литва выделяет Украине почти 13 млн евро

Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении

Согласно отчету Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 16: 00 5 июня, вдоль всей линии фронта произошло 64 боевых столкновения, при этом российские оккупанты не снижают темпов на Покровском направлении.

Война •   •  6668 просмотра
Генштаб: сегодня уже 64 боестолкновения, враг не сбавляет темпов на Покровском направлении

Энергетическая отрасль россии адаптируется к санкциям: ее доход от нефти вырос на 50% в мае

Нефтяные доходы россии в мае выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом достигнув 793,7 млрд рублей, несмотря на международные санкции.

Новости Мира •   •  5860 просмотра
Энергетическая отрасль россии адаптируется к санкциям: ее доход от нефти вырос на 50% в мае

В Украине стартовал Нацотбор на Детское Евровидение-2024

В этом году заявки на участие в национальном отборе Украины на детское песенное соревнование "Евровидение-2024" принимаются по упрощенным правилам, позволяющим артистам представлять каверы и видеопрезентации, не требуя оригинальную песню.

Культура •   •  10471 просмотра
В Украине стартовал Нацотбор на Детское Евровидение-2024

Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин

Волошин отметил, что после того, как россия бросила немало сил на захват Очеретиного, они прорываются к магистрали Покровск-Константиновка, проводят там немалые штурмовые действия.

Война •   •  6052 просмотра
Есть вероятность, что рф сосредоточится на попытках прорвать оборону в направлениях Покровского, Мирнограда и Селидово - Волошин

В Еврокомиссии заявили, что тесно сотрудничают с Украиной для оказания поддержки энергетике после атак рф

Европейская комиссия тесно сотрудничает с украинскими властями для оказания поддержки посредством экспорта электроэнергии, технической помощи и оборудования для ремонта поврежденной инфраструктуры после атак рф и находится на постоянной связи для удовлетворения потребностей Украины.

Война •   •  6258 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что тесно сотрудничают с Украиной для оказания поддержки энергетике после атак рф

Увеличение мощностей генерации накануне зимы обсудили министр энергетики и руководство ЕБРР

Министр энергетики обсудил сотрудничество с ЕБРР по укреплению стабильности энергетической системы Украины и увеличению генерирующих мощностей накануне зимы на фоне значительного ущерба, причиненного вражескими атаками.

Экономика •   •  7322 просмотра
Увеличение мощностей генерации накануне зимы обсудили министр энергетики и руководство ЕБРР

С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

За 5 месяцев 2024 года НАК "Нафтогаз" запустила 36 новых газовых скважин, 11 из которых являются высокопроизводительными и добывают более 100 000 кубометров газа в сутки, что привело к увеличению добычи группы на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика •   •  5753 просмотра
С начала года “Нафтогаз " запустил 36 газовых скважин

Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака во всем мире, с более чем 2,3 миллионами новых случаев и 670 000 смертей в 2022 году. Национальный научный Центр хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова подчеркивает важность регулярных посещений маммолога и немедленной консультации при любых изменениях молочной железы или семейном анамнезе рака молочной железы или яичников.

Здоровье •   •  5693 просмотра
Рак молочной железы: в Институте Шалимова рассказали, когда пациенткам стоит немедленно обратиться к врачу-маммологу

В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА

Через несколько дней после ракетного удара рф по Днепровской гидроэлектростанции, коммунальщики смогли восстановить дорожное движение плотиной ГЭС.

Общество •   •  6447 просмотра
В Запорожье возобновили дорожное движение через ДнепроГЭС - ОВА