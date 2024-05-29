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Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию школ и детсадов в Украине

Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию школ и детсадов в Украине

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 12:18  •  1883 просмотра

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Литва выделяет 5 миллионов евро на реконструкцию разрушенных школ и детских садов в Украине, включая обустройство бомбоубежищ.

Сегодня, 29 мая, правительство Литвы одобрило подготовленное Минфином страны постановление, по которому на образовательную отрасль Украины выделяется 5 миллионов евро. В частности, речь идет о реконструкции разрушенных рф школ и детсадов. Об этом говорится на сайте литовского правительства, пишет УНН.

Поддержка Литвы будет направлена на реконструкцию и приспособление разрушенных школ и детсадов в Украине, путем установки бомбоубежищ и других средств безопасности,

- добавили в ведомстве.

Детали

Об этой поддержке образовательного сектора Украины было объявлено во время визита министра финансов Литвы Гинтаре Скайсте в Киев в марте.

Отмечается, что средства от Литвы перечислят на счет, открытый Министерством образования и науки Украины в Национальном банке Украины. Деньги направят на восстановление поврежденных/разрушенных в результате боевых действий учебных и научных учреждений страны, а также на приобретение средств обучения и компьютерной техники, модернизацию научно-инновационной инфраструктуры и обеспечение безопасной образовательной среды, включая обустройство бомбоубежищ, и для других нужд.

По оценкам Всемирного банка, убытки Украины в войне составляют около €450 миллиардов. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году поддержка со стороны Литвы составляет 1,5% ВВП этой страны.

Напомним

Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий боеприпасы, системы противодействия беспилотникам, БПЛА, генераторы и раскладные кровати.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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