Литва виділяє 5 мільйонів євро на реконструкцію шкіл і дитсадків в Україні
Київ • УНН
Литва виділяє 5 мільйонів євро на реконструкцію зруйнованих шкіл і дитячих садків в Україні, включаючи облаштування бомбосховищ.
Сьогодні, 29 травня, уряд Литви схвалив підготовлену Мінфіном країни постанову, за якою на освітню галузь України виділяється 5 мільйонів євро. Зокрема, йдеться про реконтрукцію зруйнованих рф шкіл і дитсадків. Про це йдеться на сайті литовського уряду, пише УНН.
Підтримка Литви буде спрямована на реконструкцію та пристосування зруйнованих шкіл і дитсадків в Україні, шляхом встановлення бомбосховищ та інших засобів безпеки,
Деталі
Про цю підтримку освітнього сектору України було оголошено під час візиту міністра фінансів Литви Гінтаре Скайсте до Києва в березні.
Зазначається, що кошти від Литви перерахують на рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в Національному банку України. Гроші спрямують на відновлення пошкоджених/зруйнованих внаслідок бойових дій навчальних та наукових закладів країни, а також на придбання засобів навчання та комп’ютерної техніки, модернізацію науково-інноваційної інфраструктури та забезпечення безпечного освітнього середовища, включаючи облаштування бомбосховищ, та для інших потреб.
За оцінками Світового банку, збитки України у війні становлять близько €450 мільярдів. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році підтримка з боку Литви становить 1,5% ВВП цієї країни.
Нагадаємо
Литва надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає боєприпаси, системи протидії безпілотникам, БПЛА, генератори та розкладні ліжка.