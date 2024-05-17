Дрони, генератори та боєприпаси: Литва передала Україні новий пакет допомоги
Київ • УНН
Литва надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає боєприпаси, системи протидії безпілотникам, БПЛА, генератори та розкладні ліжка.
Литва передала Україні черговий пакет військової підтримки, який включає боєприпаси, антидронові системи, БПЛА, генератори та розкладні ліжка. Про це пише УНН з посиланням на заяву Міноборони країни.
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Зазначається, що в рамках цього пакета підтримки Силам оборони передали набої 5,56×45 мм і генератори 100 кВт. Також до нього увійшли розвідувальні БПЛА та системи для боротьби з дронами.
Литва посилює підтримку України необхідними поставками: розвідувальні безпілотники у складі очолюваної Латвією коаліції безпілотників, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси, генератори та розкладні ліжка. Солідарність в дії!
Нагадаємо
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс готовий надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.
Дрони та генератори: Литва передали Україні нову партію допомоги 11.04.24, 13:40 • 23868 переглядiв