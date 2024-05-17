Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи

Литва передала Украине очередной пакет военной поддержки, который включает боеприпасы, антидронные системы, БПЛА, генераторы и раскладные кровати. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Детали

Отмечается, что в рамках этого пакета поддержки Силам обороны передали патроны 5,56×45 мм и генераторы 100 кВт. Также в него вошли разведывательные БПЛА и системы для борьбы с дронами.

Литва усиливает поддержку Украины необходимыми поставками: разведывательные беспилотники в составе возглавляемой Латвией коалиции беспилотников, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы, генераторы и раскладные кровати. Солидарность в действии! - заявил на своей странице в X министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Напомним

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс готов предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Дроны и генераторы: Литва передали Украине новую партию помощи