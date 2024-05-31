Литва готова прислать военных инструкторов в Украину

Литва готова прислать персонал для помощи в обучении войск на украинской территории. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает Bloomberg, пишет УНН.

При необходимости Литва, возможно, учила бы их также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать, - сказала Шимоните.

Детали

Премьер напомнила также, что Литва помогала с учениями украинских военных еще до полномасштабного вторжения россии. Между литовскими и украинскими вооруженными силами существует давнее сотрудничество.

И мы тренируем их в третьих странах, мы тренируем их в Литве. И если потребуется, возможно, будет тренировать также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать, - сказала литовская чиновница.

Шимоните подчеркнула, что необходимо делать все, чтобы помочь Украине, которая в войне против россии отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность.

Напомним

Литва одобрила выделение 13,5 миллионов евро на приобретение радаров воздушного наблюдения для Украины в рамках возглавляемой Германией коалиции по укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины.