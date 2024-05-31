Литва готова прислать военных инструкторов в Украину
Киев • УНН
Литва готова направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих на украинской территории в партнерстве с другими странами, готовыми сделать это, в рамках усилий, направленных на то, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность от российского вторжения.
Литва готова прислать персонал для помощи в обучении войск на украинской территории. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните, передает Bloomberg, пишет УНН.
При необходимости Литва, возможно, учила бы их также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать,
Детали
Премьер напомнила также, что Литва помогала с учениями украинских военных еще до полномасштабного вторжения россии. Между литовскими и украинскими вооруженными силами существует давнее сотрудничество.
И мы тренируем их в третьих странах, мы тренируем их в Литве. И если потребуется, возможно, будет тренировать также в Украине в партнерстве со странами, которые захотят это сделать,
Шимоните подчеркнула, что необходимо делать все, чтобы помочь Украине, которая в войне против россии отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность.
Напомним
Литва одобрила выделение 13,5 миллионов евро на приобретение радаров воздушного наблюдения для Украины в рамках возглавляемой Германией коалиции по укреплению потенциала противовоздушной обороны Украины.
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