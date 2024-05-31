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Литва готова надіслати військових інструкторів в Україну

Литва готова надіслати військових інструкторів в Україну

Київ • УНН

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Литва готова направити в Україну військових інструкторів для навчання українських військовослужбовців на українській території в партнерстві з іншими країнами, готовими зробити це, в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність від російського вторгнення.

Литва готова надіслати персонал для допомоги в навчанні військ на українській території. Про це заявила прем'єр-міністрка країни Інгріда Шимоніте, передає Bloomberg, пише УНН.

За потреби Литва, можливо, навчала б їх також в Україні в партнерстві з країнами, які захочуть це зробити,

- сказала Шимоніте.

Деталі

Прем’єрка нагадала також, що Литва допомагала з навчаннями українських військових ще до повномасштабного вторгнення росії. Між литовськими та українськими збройними силами існує давня співпраця.

І ми тренуємо їх у третіх країнах, ми тренуємо їх у Литві. І якщо буде потрібно, можливо, тренуватиме також в Україні у партнерстві з країнами, які захочуть це зробити,

- сказала литовська урядовиця.

Шимоніте підкреслила, що необхідно робити все, щоб допомогти Україні, яка у війні проти росії відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність.

Нагадаємо

Литва схвалила виділення 13,5 мільйонів євро на придбання радарів повітряного спостереження для України в рамках очолюваної Німеччиною коаліції зі зміцнення потенціалу протиповітряної оборони України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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