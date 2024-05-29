Литва передасть Україні радари в рамках німецької ініціативи з посилення ППО
Київ • УНН
Литва схвалила виділення 13,5 мільйонів євро на придбання радарів повітряного спостереження для України в рамках очолюваної Німеччиною коаліції зі зміцнення потенціалу протиповітряної оборони України.
Уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку ППО для України, яку очолює Німеччина. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, пише LRT, передає УНН.
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Посадовець пояснив, ці радари посилять систему попередження в Україні.
Таким чином, ми приєднуємося до ініційованої Німеччиною коаліції з протиповітряної оборони. Німеччина надала Україні третю систему Patriot та інші системи, тому ми робимо свій можливий внесок у відповідь
Глава Міноборони Литви пояснив, що цьогоріч Вільнюс прагне передати Україні чотири радари.
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Вони посилять попередження, видимість і здатність знищувати повітряні цілі. Цього року ми відправимо чотири радари, а потім продовжимо закуповувати радари, тому що вони потрібні Україні, вони самі визначили цю потребу
Нагадаємо
Литва надасть Україні 6 радарів Amber-1800 для посилення протиповітряної оборони країни в рамках ініціативи Німеччини щодо пошуку ППО для підтримки Києва у війні проти рф.