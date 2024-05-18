Литва передасть Україні 6 радарів Amber-1800 для протиповітряної оборони
Київ • УНН
Литва надасть Україні 6 радарів Amber-1800 для посилення її протиповітряної оборони в рамках ініціативи Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони України.
Литва передасть Україні 6 радіолокаційних станцій Amber-1800 для підсилення ППО. Про це повідомлено на сайті уряду Федеративної Республіки Німеччини, передає УНН.
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом заявив, що Литва передасть Збройним Силам України 6 радіолокаційних станцій Amber-1800.
Пісторіус високо оцінив допомогу литовської сторони Україні в її боротьбі проти війни.
Дана військова допомога відбудеться в межах німецької ініціативи щодо посилення протиповітряної оборони України (IAAD). Глава оборонного відомства Німеччини наголосив, що цей крок є важливим внеском Литви у порятунок життів в Україні.
Дрони, генератори та боєприпаси: Литва передала Україні новий пакет допомоги 17.05.24, 13:34 • 16007 переглядiв