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Литва передасть Україні 6 радарів Amber-1800 для протиповітряної оборони

Литва передасть Україні 6 радарів Amber-1800 для протиповітряної оборони

Київ • УНН

 • 102346 перегляди

Литва надасть Україні 6 радарів Amber-1800 для посилення її протиповітряної оборони в рамках ініціативи Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони України.

Литва передасть Україні 6 радіолокаційних станцій Amber-1800 для підсилення ППО. Про це повідомлено на сайті уряду Федеративної Республіки Німеччини, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом заявив, що Литва передасть Збройним Силам України 6 радіолокаційних станцій Amber-1800.

Пісторіус високо оцінив допомогу литовської сторони Україні в її боротьбі проти війни.

Дана військова допомога відбудеться в межах німецької ініціативи щодо посилення протиповітряної оборони України (IAAD). Глава оборонного відомства Німеччини наголосив, що цей крок є важливим внеском Литви у порятунок життів в Україні.

Дрони, генератори та боєприпаси: Литва передала Україні новий пакет допомоги 17.05.24, 13:34 • 16007 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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