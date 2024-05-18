Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

Литва передаст Украине 6 радиолокационных станций Amber-1800 для усиления ПВО. Об этом сообщается на сайте правительства Федеративной Республики Германии, передает УНН.

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Министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом заявил, что Литва передаст Вооруженным Силам Украины 6 радиолокационных станций Amber-1800.

Писториус высоко оценил помощь литовской стороны Украине в ее борьбе против войны.

Данная военная помощь состоится в рамках немецкой инициативы по усилению противовоздушной обороны Украины (IAAD). Глава оборонного ведомства Германии подчеркнул, что этот шаг является важным вкладом Литвы в спасение жизней в Украине.

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