Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  107205 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  104249 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  106508 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  116569 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133554 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125011 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118419 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  187598 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  65166 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  180663 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик

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Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств

Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств

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В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

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российские БпЛА направляются на Кировоградщину

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Враг атакует: группа БпЛА движется через Харьковскую область

Враг атакует: группа БпЛА движется через Харьковскую область

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Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

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ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

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С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  187598 просмотра
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16 мая 2024, 08:19  •  180663 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  241934 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  261499 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  462329 просмотра

Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

Литва предоставит Украине 6 радаров Amber-1800 для усиления ее противовоздушной обороны в рамках инициативы Германии по усилению противовоздушной обороны Украины.

политика •   •  224 просмотра
Литва передаст Украине 6 радаров Amber-1800 для противовоздушной обороны

В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, в результате которого был убит «значительный разыскиваемый боевик» Ислам Хамайсу, старший боевик Дженинской бригады, связанной с «Исламским джихадом», и ранены еще 8 человек.

Новости Мира •   •  576 просмотра
В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик

Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств

Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств для сдерживания потенциальных военных угроз.

политика •   •  1498 просмотра
Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств

В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволяет быстро обновлять данные, получать доступ к реестру "Оберіг".

Общество •   •  1986 просмотра
В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

российские БпЛА направляются на Кировоградщину

Ударные беспилотники перемещаются из Николаевской области в Кировоградскую, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  2690 просмотра
российские БпЛА направляются на Кировоградщину

Враг атакует: группа БпЛА движется через Харьковскую область

Группа российских ударных БпЛА движется через Харьковскую область Украины, согласно сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  3724 просмотра
Враг атакует: группа БпЛА движется через Харьковскую область

Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Война •   •  6295 просмотра
Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

Украинские войска атакуют российские войска на западной окраине Нетайлово, но рф продолжает попытки продвинуться вперед и полностью оккупировать село.

Война •   •  7168 просмотра
ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых противник нанес 15 ракетных ударов, 70 авиационных ударов, 452 атаки с применением беспилотников-камикадзе и 2843 раза открывал огонь по украинским позициям.

Война •   •  7272 просмотра
С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

За один день общины Сумской области подверглись 44 обстрелам со стороны рф, что привело к 183 взрывам в разных местах.

Общество •   •  8353 просмотра
За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины