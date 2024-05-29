Литва передаст Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО

Правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску ПВО для Украины, которую возглавляет Германия. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, пишет LRT, передает УНН.

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Чиновник пояснил, эти радары усилят систему предупреждения в Украине.

Таким образом, мы присоединяемся к инициированной Германией коалиции по противовоздушной обороне. Германия предоставила Украине третью систему Patriot и другие системы, поэтому мы делаем свой возможный вклад в ответ - рассказал Кащюнас.

Глава Минобороны Литвы пояснил, что в этом году Вильнюс стремится передать Украине четыре радара.

Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T

Они усилят предупреждения, видимость и способность уничтожать воздушные цели. В этом году мы отправим четыре радара, а потом продолжим закупать радары, потому что они нужны Украине, они сами определили эту потребность - литовский министр.

Напомним

Литва предоставит Украине 6 радаров Amber-1800 для усиления противовоздушной обороны страны в рамках инициативы Германии по поиску ПВО для поддержки Киева в войне против рф.