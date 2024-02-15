Испания передаст Украине бронемашины М113, генераторы, комплектующие для ПВО и другое оборудование

Испания передаст Украине партию бронированных гусеничных машин M113 и электрогенераторы. Об этом заявила руководительница испанского оборонного ведомства Маргарита Роблес во время своего онлайн-выступления на встрече министров обороны Контактной группы по вопросам обороны Украины. Соответствующие заявления опубликованы на сайте Испанского министерства обороны, передает УНН.

Детали

Глава испанского оборонного ведомства объявила о неизбежной отправке в Украину новой морской партии бронированных гусеничных транспортных средств M-113 (TOA), две из которых трансформированы в санитарные машины. Вслед за машинами Испания отправит несколько пожарных, снегоочистительных машин и машин для транспортировки личного состава. А также две легкие лодки, электрогенератор и водоочистительную установку Кроме того, Роблес анонсировала поставки в Украину различного вооружения для противовоздушной обороны, операций воздух-воздух и военно-морских операций.

Такое заявление Министр обороны Испании Маргарита Роблес сделала во время видеоконференции во встрече министров обороны Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она также заверила, что испанцы будут поддерживать украинцев в войне против россиян и в дальнейшем

Во время своего выступления Роблес подчеркнул, что Испания будет участвовать в шести коалициях из возможных, и отметила, что "они составляют ключевую схему для поддержки нашей долгосрочной поддержки, а также играют важную роль в содействии продвижению украинских вооруженных сил к полной оперативной совместимости с союзниками".

Наконец Министр обороны рассказала об обучении украинских военных в Испании. Роблес оценила качество обучения, что по ее словам идет хорошим темпом, и отметила, что украинских военных уже научили управлению системами Patriot, NASAMS и Hawk, а также планированию и выполнению работ по разминированию с помощью подводной лодки.

Министр, которую сопровождал Генеральный секретарь по вопросам оборонной политики адмирал Хуан Франсиско Мартинес Нуньес, завершила свое выступление, подчеркнув единство и решимость этой Контактной группы по вопросам обороны Украины, в которую, по ее собственным словам, "Испания будет продолжать делать взносы до тех пор, пока это будет необходимо".

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