Испания передаст Украине бронемашины М113, генераторы, комплектующие для ПВО и другое оборудование
Испания передаст Украине бронемашины M113, генераторы и другое оборудование.
Авдеевка рискует попасть под контроль россии - Белый дом
США предупредили, что прифронтовой украинский город Авдеевка находится под высоким риском захвата российскими войсками на основе сообщений украинцев о критической ситуации и ежедневном давлении со стороны россиян на их позиции.
В Польше заявили, что переговоры с Украиной по ограничениям импорта агропродукции на завершающем этапе
Министр сельского хозяйства Польши заявил, что технические переговоры с Украиной о введении ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции находятся на завершающей стадии с целью ограничения и контроля товарных потоков из Украины.
Умеров рассказал о чем говорили на втором заседании Совета Украина-НАТО
Страны НАТО и Украина должны сосредоточиться на укреплении долгосрочных оборонных возможностей и построении устойчивой оборонной промышленности, заявил Рустем Умеров на втором заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
Украинские войска начинают частичное отступление из Авдеевки - Washington Post
Украинские войска начали частичное отступление из города Авдеевка Донецкой области. Как отмечает The Washington Post, Авдеевка потенциально является первым критическим испытанием для нового главнокомандующего Украины Александра Сырского.
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов шаги к конфискации активов рф, предстоящие саммит мира и усиление санкций
Министры иностранных дел Нидерландов и Украины обсудили вопросы конфискации российских активов, предоставления большей военной помощи Украине, усиления санкций и подготовку к предстоящему мирному саммиту.
716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд отправил под стражу директора ООО "Юнайтед Энерджи" Короткевича-Лещенко
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей директора ООО "Юнайтед Энерджи" Андрея Короткевича-Лещенко по подозрению в нанесении 716 млн грн убытков "Укрэнерго" из-за незаконной схемы продажи электроэнергии.
Обнаружили тело 17-летней девушки: в Харьковской области возросло количество жертв после атаки КАБами
Трое гражданских, в том числе девочка-подросток, погибли после того, как российские войска сбросили управляемые авиабомбы в Харьковской области Украины.
Более 7 лет тюрьмы за масштабную коррупцию получили экс-руководители украинского госпредприятия
Бывший директор и заместитель директора украинского государственного предприятия "Юждипрошахт" приговорены к более 7 годам лишения свободы каждый за хищение 7 миллионов долларов США.
Белый дом успокаивает законодателей и общественность относительно объявленной накануне "серьезной угрозы национальной безопасности"
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности заверил, что президент обеспечит американскую безопасность, и преуменьшил беспокойство относительно неопределенной новой угрозы, о которой говорил конгрессмен, защищая при этом ограниченность деталей для защиты источников и методов.