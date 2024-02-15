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Іспанія передасть Україні бронемашини М113, генератори, комплектуючі для ППО та інше обладнання

Іспанія передасть Україні бронемашини М113, генератори, комплектуючі для ППО та інше обладнання

Київ • УНН

 • 30521 перегляди

Іспанія передасть Україні бронемашини M113, генератори та інше обладнання.

Іспанія передасть Україні партію броньованих гусеничних машин M113 та електрогенератори. Про це заявила очільниця іспанського оборонного відомства Маргарита Роблес під час свого онлайн-виступу на зустрічі міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України. Відповідні заяви опублікованому на сайті Іспанського міністерства оборони, передає УНН.

Деталі

Очільниця іспанського оборонного відомства оголосила про неминуче відправлення в Україну нової морської партії броньованих гусеничних транспортних засобів M-113 (TOA), дві з яких трансформовані в санітарні машини. Вслід за автівками Іспанія  відправить кілька пожежних, снігоочисних машин і машин для транспортування особового складу. А також два легкі човни, електрогенератор і водоочисну установку Крім того, Роблес анонсувала постачання в Україну різного озброєння для протиповітряної оборони, операцій повітря-повітря та військово-морських операцій.

Таку заяву Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес зробила під час відеоконференції у зустрічі міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України. Вона також запевнила що іспанці підтримуватимуть українців у війни проти росіян й надалі.електро

Під час свого виступу Роблес підкреслив, що Іспанія братиме участь у шести коаліціях із можливих, та зазначила, що "вони становлять ключову схему для підтримки нашої довгострокової підтримки, а також відіграють важливу роль у сприянні просуванню українських збройних сил до повної оперативної сумісності з союзниками".

Насамкінець Міністерка оборони розповіла про навчання українських військових в Іспанії. Роблес оцінила якість навчання, що за її словами йде хорошим темпом, та зазначила що українських військових вже  навчили управлінню системами Patriot, NASAMS і Hawk, а також плануванню та виконанню робіт з розмінування з допомогою підводного човна.

Міністерка, яку супроводжував Генеральний секретар з питань оборонної політики адмірал Хуан Франсіско Мартінес Нуньєс, завершила свій виступ, підкресливши єдність і рішучість цієї Контактної групи з питань оборони України, до якої, за її власними словами, "Іспанія продовжуватиме робити внески до тих пір, поки це буде необхідно".

"Рамштайн-19": голова Пентагону Остін відкрив засідання контактної групи з питань оборони України14.02.24, 16:08 • 26510 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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