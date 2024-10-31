Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

На этой неделе Украина получит от Литвы электрогенераторы, боеприпасы, минометные мины и другую поддержку для ее армии в рамках подготовки к предстоящей зиме. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в ответ на запросы Украины Литва уже поставила:

155-мм боеприпасы;

бронетранспортеры M113;

системы защиты от дронов;

зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды;

боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf;

системы дистанционного подрыва RISE-1;

генераторы;

погрузчики;

прицепы;

складные кроватки и другую помощь.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 705 миллионов евро. Общий объем помощи, предоставленной Литвой Украине в течение длительного времени, превысил 1 млрд евро.

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