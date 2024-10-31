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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

Киев  •  УНН

13:57 • 5584 просмотра

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Литва предоставляет Украине электрогенераторы, боеприпасы и минометные мины для подготовки к зиме. Общий объем военной помощи от Литвы уже превысил 1 млрд евро.

На этой неделе Украина получит от Литвы электрогенераторы, боеприпасы, минометные мины и другую поддержку для ее армии в рамках подготовки к предстоящей зиме. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в ответ на запросы Украины Литва уже поставила:

  • 155-мм боеприпасы;
  • бронетранспортеры M113;
  • системы защиты от дронов;
  • зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды;
  • боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf; 
  • системы дистанционного подрыва RISE-1;
  • генераторы;
  • погрузчики;
  • прицепы;
  • складные кроватки и другую помощь.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 705 миллионов евро. Общий объем помощи, предоставленной Литвой Украине в течение длительного времени, превысил 1 млрд евро.

10 млн евро на ракету-дрон "Паляница": Украина предложила Литве механизм финансирования23 октября 2024, 09:19 • 12337 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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