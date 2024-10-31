Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода
Киев • УНН
Литва предоставляет Украине электрогенераторы, боеприпасы и минометные мины для подготовки к зиме. Общий объем военной помощи от Литвы уже превысил 1 млрд евро.
На этой неделе Украина получит от Литвы электрогенераторы, боеприпасы, минометные мины и другую поддержку для ее армии в рамках подготовки к предстоящей зиме. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в ответ на запросы Украины Литва уже поставила:
- 155-мм боеприпасы;
- бронетранспортеры M113;
- системы защиты от дронов;
- зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды;
- боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf;
- системы дистанционного подрыва RISE-1;
- генераторы;
- погрузчики;
- прицепы;
- складные кроватки и другую помощь.
С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 705 миллионов евро. Общий объем помощи, предоставленной Литвой Украине в течение длительного времени, превысил 1 млрд евро.
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