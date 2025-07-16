На Курском направлении экипаж пограничников спас 11 побратимов под огнем врага

Молниеносную операцию по эвакуации раненых побратимов непосредственно на линии соприкосновения на Курском направлении, рискуя собственной жизнью, провели механик-водитель с оператором-наводчиком одного из подразделений бригады "Стальной Кордон" на американском бронетранспортере М113, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

После первого попадания вражеского дрона по оптоволокну, несмотря на полученные ранения, расчет продолжил движение, добрался до точки эвакуации, забрал трех тяжелораненых и еще восьмерых бойцов из смежных подразделений, которые длительное время ждали замены - сообщили пограничники.

На обратном пути бронетранспортер снова попал под вражеский обстрел, на этот раз из 120 мм миномета и, выдержав прямое попадание мины, довез всех бойцов живыми до точки назначения.

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Сейчас все раненые бойцы на реабилитации, а М113 направлен на ремонт - резюмировали в ГПСУ.

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