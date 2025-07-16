На Курском направлении экипаж пограничников спас 11 побратимов под огнем врага
Киев • УНН
Механик-водитель и оператор-наводчик бригады "Стальной Кордон" эвакуировали раненых на Курском направлении. Бронетранспортер М113 выдержал попадание дрона и мины, доставив всех бойцов живыми.
Молниеносную операцию по эвакуации раненых побратимов непосредственно на линии соприкосновения на Курском направлении, рискуя собственной жизнью, провели механик-водитель с оператором-наводчиком одного из подразделений бригады "Стальной Кордон" на американском бронетранспортере М113, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
После первого попадания вражеского дрона по оптоволокну, несмотря на полученные ранения, расчет продолжил движение, добрался до точки эвакуации, забрал трех тяжелораненых и еще восьмерых бойцов из смежных подразделений, которые длительное время ждали замены
На обратном пути бронетранспортер снова попал под вражеский обстрел, на этот раз из 120 мм миномета и, выдержав прямое попадание мины, довез всех бойцов живыми до точки назначения.
Пограничники показали, как FPV-дронами остановили прорыв оккупантов на мотоциклах и багги возле Волчанска 08.06.25, 03:20 • 16167 просмотров
Сейчас все раненые бойцы на реабилитации, а М113 направлен на ремонт - резюмировали в ГПСУ.
На Константиновском направлении отбили мощный штурм врага: пограничники показали кадры21.06.25, 16:33 • 3511 просмотров