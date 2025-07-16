На Курському напрямку екіпаж прикордонників врятував 11 побратимів під вогнем ворога

Блискавичну операцію з евакуації поранених побратимів безпосередньо на лінії зіткнення на Курському напрямку, ризикуючи власним життям, провели механік-водій з оператором-навідником одного з підрозділів бригади "Сталевий Кордон" на американському бронетранспортері М113, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.

Після першого влучання ворожого дрона на оптоволокні, попри отримані поранення, розрахунок продовжив рух, дістався до точки евакуації, забрав трьох тяжко поранених та ще вісьмох бійців з суміжних підрозділів, які тривалий час чекали на заміну - повідомили прикордонники.

На зворотному шляху бронетранспортер знову потрапив під ворожий обстріл, цього разу з 120 мм міномета і, витримавши пряме влучання міни, довіз усіх бійців живими до точки призначення.

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Зараз усі поранені бійці на реабілітації, а М113 направлено на ремонт - резюмували у ДПСУ.

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