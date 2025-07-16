На Курському напрямку екіпаж прикордонників врятував 11 побратимів під вогнем ворога
Київ • УНН
Механік-водій та оператор-навідник бригади "Сталевий Кордон" евакуювали поранених на Курському напрямку. Бронетранспортер М113 витримав влучання дрона та міни, доставивши всіх бійців живими.
Блискавичну операцію з евакуації поранених побратимів безпосередньо на лінії зіткнення на Курському напрямку, ризикуючи власним життям, провели механік-водій з оператором-навідником одного з підрозділів бригади "Сталевий Кордон" на американському бронетранспортері М113, передає УНН із посиланням на Держприкордонслужбу.
Після першого влучання ворожого дрона на оптоволокні, попри отримані поранення, розрахунок продовжив рух, дістався до точки евакуації, забрав трьох тяжко поранених та ще вісьмох бійців з суміжних підрозділів, які тривалий час чекали на заміну
На зворотному шляху бронетранспортер знову потрапив під ворожий обстріл, цього разу з 120 мм міномета і, витримавши пряме влучання міни, довіз усіх бійців живими до точки призначення.
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