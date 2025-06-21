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На Костянтинівському напрямку відбили потужний штурм ворога: прикордонники показали кадри

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

17 червня на Костянтинівському напрямку українські захисники відбили потужний штурм російських загарбників. Було знищено 15 одиниць важкої бронетехніки та ліквідовано близько 50 окупантів, зокрема так званих "байкерів" на мотоциклах.

На Костянтинівському напрямку відбили потужний штурм ворога: прикордонники показали кадри

На Костянтинівському напрямку днями українські захисники відбили потужний штурм російських загарбників. Було знищено усю задіяну ворожу бронетехніку, а також ліквідовано 50 бійців окупаційної армії, відповідне повідомлення і відео прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" у Telegram поширило ОСУВ "Хортиця", пише УНН.

Деталі

"Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами 17 червня відбив потужний штурм ворога на Костянтинівському напрямку. Не вціліла жодна одиниця бронетехніки, близько 50 окупантів було ліквідовано", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники кинули у бій близько 15 одиниць важкої бронетехніки - танки, БТРи та БМП. Більшість з них були зупинені завдяки грамотному дистанційному мінуванню. Після цього розрахунки FPV-дронів добили техніку, а "скиди" ліквідували окупантів, які покинули палаючу техніку.

Наступною хвилею російської атаки, як вказано, були так звані "байкери" - загарбники, які здійснювали штурмові дії на мотоциклах. Проте нікому з них так і не вдалося наблизитися до позицій українських воїнів.

"Другою хвилею пішли так звані "байкери" - їх так само частково відмінусувало мінування, частково розібрали "скиди" та FPV. Жоден окупант так й не зміг наблизитися до українських позицій - нині їх рештки розтягують по полю голодні донбаські пси", - повідомили військові.

Також повідомляється, що на рахунку підрозділу "Фенікс" чотири знищені танки, сім одиниць важкої бронетехніки, один багі та один мотоцикл.

Доповнення

Прикордонники за допомогою FPV-дронів зірвали спробу росіян прорватися на легкій техніці до українських позицій на Вовчанському напрямку. Окупанти намагались використати фактор раптовості.

ССО ЗСУ ліквідували групу противника, яка намагалася штурмувати позиції в Сумській області, та захопили одного військового рф у полон. Бійці 6-го полку "Рейнджер" діяли злагоджено та швидко.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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