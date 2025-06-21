На Костянтинівському напрямку відбили потужний штурм ворога: прикордонники показали кадри

На Костянтинівському напрямку днями українські захисники відбили потужний штурм російських загарбників. Було знищено усю задіяну ворожу бронетехніку, а також ліквідовано 50 бійців окупаційної армії, відповідне повідомлення і відео прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" у Telegram поширило ОСУВ "Хортиця", пише УНН.

Деталі

"Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами 17 червня відбив потужний штурм ворога на Костянтинівському напрямку. Не вціліла жодна одиниця бронетехніки, близько 50 окупантів було ліквідовано", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники кинули у бій близько 15 одиниць важкої бронетехніки - танки, БТРи та БМП. Більшість з них були зупинені завдяки грамотному дистанційному мінуванню. Після цього розрахунки FPV-дронів добили техніку, а "скиди" ліквідували окупантів, які покинули палаючу техніку.

Наступною хвилею російської атаки, як вказано, були так звані "байкери" - загарбники, які здійснювали штурмові дії на мотоциклах. Проте нікому з них так і не вдалося наблизитися до позицій українських воїнів.

"Другою хвилею пішли так звані "байкери" - їх так само частково відмінусувало мінування, частково розібрали "скиди" та FPV. Жоден окупант так й не зміг наблизитися до українських позицій - нині їх рештки розтягують по полю голодні донбаські пси", - повідомили військові.

Також повідомляється, що на рахунку підрозділу "Фенікс" чотири знищені танки, сім одиниць важкої бронетехніки, один багі та один мотоцикл.

Доповнення

Прикордонники за допомогою FPV-дронів зірвали спробу росіян прорватися на легкій техніці до українських позицій на Вовчанському напрямку. Окупанти намагались використати фактор раптовості.

ССО ЗСУ ліквідували групу противника, яка намагалася штурмувати позиції в Сумській області, та захопили одного військового рф у полон. Бійці 6-го полку "Рейнджер" діяли злагоджено та швидко.