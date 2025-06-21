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На Константиновском направлении отбили мощный штурм врага: пограничники показали кадры

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

17 июня на Константиновском направлении украинские защитники отбили мощный штурм российских захватчиков. Было уничтожено 15 единиц тяжелой бронетехники и ликвидировано около 50 оккупантов, в том числе так называемых "байкеров" на мотоциклах.

На Константиновском направлении отбили мощный штурм врага: пограничники показали кадры

На Константиновском направлении на днях украинские защитники отбили мощный штурм российских захватчиков. Была уничтожена вся задействованная вражеская бронетехника, а также ликвидировано 50 бойцов оккупационной армии, соответствующее сообщение и видео пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" в Telegram распространило ОСГВ "Хортица", пишет УНН.

Детали

"Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" во взаимодействии со смежными подразделениями 17 июня отбило мощный штурм врага на Константиновском направлении. Не уцелела ни одна единица бронетехники, около 50 оккупантов было ликвидировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики бросили в бой около 15 единиц тяжелой бронетехники - танки, БТРы и БМП. Большинство из них были остановлены благодаря грамотному дистанционному минированию. После этого расчеты FPV-дронов добили технику, а "сбросы" ликвидировали оккупантов, которые покинули горящую технику.

Следующей волной российской атаки, как указано, были так называемые "байкеры" - захватчики, которые осуществляли штурмовые действия на мотоциклах. Однако никому из них так и не удалось приблизиться к позициям украинских воинов.

"Второй волной пошли так называемые "байкеры" - их так же частично отминусовало минирование, частично разобрали "сбросы" и FPV. Ни один оккупант так и не смог приблизиться к украинским позициям - сейчас их остатки растаскивают по полю голодные донбасские псы", - сообщили военные.

Также сообщается, что на счету подразделения "Феникс" четыре уничтоженных танка, семь единиц тяжелой бронетехники, один багги и один мотоцикл.

Дополнение

Пограничники с помощью FPV-дронов сорвали попытку россиян прорваться на легкой технике к украинским позициям на Волчанском направлении. Оккупанты пытались использовать фактор внезапности.

ССО ВСУ ликвидировали группу противника, которая пыталась штурмовать позиции в Сумской области, и захватили одного российского военного в плен. Бойцы 6-го полка "Рейнджер" действовали слаженно и быстро.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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