Решением Министерства обороны Украины украинская модификация модуль-башни для американского производства М113 кодифицирована и допущена к эксплуатации в Силах обороны Украины. Об этом заявили в Минобороны, передает УНН.

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В Минобороны рассказали, что новая бронированная башня отечественной разработки может быть установлена на бронетранспортеры М113 всех модификаций.

Конструкция обеспечивает защиту башенного стрелка от пуль стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, а также защищает его от обломков боеприпасов - объясняют в министерстве.

За шість місяців 2024 року Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ

В ведомстве напоминают, что для ведения огня по наземным и воздушным целям на турель гусеничного бронетранспортера М113 устанавливается пулемет М2 (Browning) калибра 12,7 мм.

Опционально на М113 так же можно установить автоматический гранатомет МК 19 або протитанкові комплекс М47 Dragon і BGM-71 TOW.

Напомним

Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура" отечественной разработки, предназначенный для выполнения различных тактических задач.