В этом году украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для ВСУ - Минобороны

В 2024 году именно отечественные компании обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что закупку оружия для ВСУ осуществляет Агентство оборонных закупок (АОЗ). Так, АОЗ активно развивает международное сотрудничество в рамках политики прямого взаимодействия с производителями оружия. Агентство уже заключило более 20 контрактов с мировыми производителями вооружения из 10 стран, преимущественно из Европы и США.

Руководительница АОЗ Марина Безрукова подчеркнула, что Агентство контрактует только вооружение, которое прошло кодификацию Министерства обороны.

Мой совет производителям: предоставляйте ваши изделия военным, собирайте обратную связь. Техника, которая имеет большой запрос на поле боя, значительно быстрее проходит кодификацию и попадает в перечень - добавляет Безрукова.

Также она отметила, что сроки поставки техники в боевые подразделения зависят от условий поставки и логистики. Например, закупленные БПЛА DJI Mavic быстро попадают на фронт, тогда как производство новой техники требует больше времени.

За шість місяців 2024 року Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ

Марина Безрукова заверила, что Агентство прилагает все усилия для дебюрократизации процессов, чтобы необходимая техника и вооружение вовремя поступали на фронт. Это способствует повышению эффективности оборонных закупок и усилению обороноспособности Украины.

Напомним

Решением Министерства обороны Украины украинская модификация модуль-башни для американского производства М113 кодифицирована и допущена к эксплуатации в Силах обороны Украины