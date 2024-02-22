В Минобороны рассказали, что будет представлять собой мобильное приложение для военных "Армия+"
Киев • УНН
Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для электронной отчетности и предоставления документов и услуг для военнослужащих.
Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+", которое даст возможность военным отправлять электронные рапорты, а также в нем будут доступны документы и услуги для военных. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает УНН.
"Наконец мы отходим от бумаги, от необходимости составлять невероятные кипы различных бумажных документов, бесконечные рапорты, которые невозможно отследить относительно того приняты ли они, какое решение было принято. Наконец мы делаем единое цифровое решение, супер приложение, которое будет обеспечивать всю экосистему сервисов, услуг и на какие они имеют право", - сказала Черногоренко.
Она добавила, что в частности военнослужащие получат право заполнять в два клика рапорты.
"Это будет электронный рапорт. Поэтому мы разработаем функционал по возможности отправить рапорт в два клика, увидеть статус рассмотрения этого рапорта и благодаря этому приложению рапорты станут автоматизированными и удобными. Если военнослужащий хочет подписать рапорт на отпуск, то он может сделать это за пару секунд, выбрав шаблон и подписать электронной подписью и отправить его своему командиру", - добавляет Черногоренко.
Заместитель министра отметила, что благодаря приложению военнослужащие смогут получить удостоверение военнослужащего, что даст возможность подтверждения личности. Также приложение позволит формы обратной связи, когда военнослужащие получат возможность предоставления отзывов, запросов и тому подобное.
"И последнее - это будут учебные курсы онлайн для саморазвития. Военнослужащие смогут проходить эти курсы. В будущем мы хотим, чтобы эти курсы имели онлайн часть и офлайн часть, чтобы не отвлекать военных на долгое время", - добавила заместитель.
Кроме того, она рассказала, что повесток в приложении не будет.
"Армия+ это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже борются за свободу на линии боевого соприкосновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и непосредственно осуществляют задачи на фронте", - добавила Черногоренко.
Напомним
Команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+", в котором будут доступны документы и услуги для военных.
В Минобороны рассказали, что будет представлять собой мобильное приложение для военных "Армия+"
Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для электронной отчетности и предоставления документов и услуг для военнослужащих.
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