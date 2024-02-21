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Електронні рапорти та посвідчення захисника: Міноборони створює мобільний додаток для військових "Армія+"

Електронні рапорти та посвідчення захисника: Міноборони створює мобільний додаток для військових "Армія+"

Київ • УНН

 • 25142 перегляди

Міністерство оборони розробляє мобільний додаток "Армія+" для оцифрування військових документів та послуг. Додаток розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації. Запуск застосунку очікується влітку.

Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок "Армія+", у якому будуть доступні документи та послуги для військових.  Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Деталі

Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн. 

Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу – заповнення паперових журналів, нескінченні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все

– зазначив міністр оборони України Рустєм Умєров.

Окрім цього, у застосунку "Армія+" будуть: 

  • електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем
  • комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби
  • форми зворотного зв'язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних
  • навчальні онлайн курси для саморозвитку. 

Доповнення

"Армія+" розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації. Запуск застосунку очікується влітку. 

Військові частини можуть вести облікові регістри та допоміжні документи в електронній формі - Міноборони 10.02.24, 14:19 • 32276 переглядiв

Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям

– наголосила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Нагадаємо

Міністерство у справах ветеранів планує повністю оцифрувати ветеранські сервіси , щоб захисники України могли отримати доступ до необхідних документів онлайн, не відвідуючи численні державні установи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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