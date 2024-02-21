Електронні рапорти та посвідчення захисника: Міноборони створює мобільний додаток для військових "Армія+"
Київ • УНН
Міністерство оборони розробляє мобільний додаток "Армія+" для оцифрування військових документів та послуг. Додаток розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації. Запуск застосунку очікується влітку.
Команда IT-фахівців Міністерства оборони розробляє мобільний застосунок "Армія+", у якому будуть доступні документи та послуги для військових. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.
Деталі
Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.
Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу – заповнення паперових журналів, нескінченні рапорти. Наше рішення – оцифрувати максимально все
Окрім цього, у застосунку "Армія+" будуть:
- електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем
- комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби
- форми зворотного зв'язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних
- навчальні онлайн курси для саморозвитку.
Доповнення
"Армія+" розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації. Запуск застосунку очікується влітку.
Військові частини можуть вести облікові регістри та допоміжні документи в електронній формі - Міноборони 10.02.24, 14:19 • 32276 переглядiв
Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям
Нагадаємо
Міністерство у справах ветеранів планує повністю оцифрувати ветеранські сервіси , щоб захисники України могли отримати доступ до необхідних документів онлайн, не відвідуючи численні державні установи.