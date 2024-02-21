Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"
Киев • УНН
Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для оцифровки военных документов и услуг. Приложение разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом.
Команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия +", в котором будут доступны документы и услуги для военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.
Детали
В частности, военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.
Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все
Кроме этого, в приложении "Армия+" будут:
- электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к е-услугам и боевым системам
- комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы
- формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных
- обучающие онлайн курсы для саморазвития.
Дополнение
"Армия+" разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом.
Воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы в электронной форме - Минобороны10 февраля 2024, 12:19 • 30839 просмотров
Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными. Мы создаем систему, которая слышит каждого. Наше видение - боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям
Напомним
Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.
Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"
Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для оцифровки военных документов и услуг. Приложение разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом.
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