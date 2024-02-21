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Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"

Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 15:10  •  6176 просмотра

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Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для оцифровки военных документов и услуг. Приложение разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом.

Команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия +", в котором будут доступны документы и услуги для военных.  Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

В частности, военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн. 

Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все

- отметил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Кроме этого, в приложении "Армия+" будут: 

  • электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к е-услугам и боевым системам
  • комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы
  • формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных
  • обучающие онлайн курсы для саморазвития. 

Дополнение

"Армия+" разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом. 

Воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы в электронной форме - Минобороны10 февраля 2024, 12:19 • 30839 просмотров

Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными. Мы создаем систему, которая слышит каждого. Наше видение - боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям

- отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Напомним

Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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Електронні рапорти та посвідчення захисника: Міноборони створює мобільний додаток для військових "Армія+"
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Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"

Министерство обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия+" для оцифровки военных документов и услуг. Приложение разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом.

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