Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"

Команда IT-специалистов Министерства обороны разрабатывает мобильное приложение "Армия +", в котором будут доступны документы и услуги для военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

В частности, военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу - заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение - оцифровать максимально все - отметил Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Кроме этого, в приложении "Армия+" будут:

электронное удостоверение защитника, которое упрощает доступ к е-услугам и боевым системам

комплексная база знаний, которая является источником достоверной информации о прохождении службы

формы обратной связи - для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных

обучающие онлайн курсы для саморазвития.

Дополнение

"Армия+" разрабатывается Министерством обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Запуск приложения ожидается летом.

Воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы в электронной форме - Минобороны

Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными. Мы создаем систему, которая слышит каждого. Наше видение - боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Напомним

Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.