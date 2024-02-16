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Програми реабілітації та діджиталізація ветеранських послуг: у Мінветеранів назвали пріоритети на 2024 рік

Програми реабілітації та діджиталізація ветеранських послуг: у Мінветеранів назвали пріоритети на 2024 рік

Київ • УНН

 • 27388 перегляди

Міністерство у справах ветеранів планує повністю оцифрувати ветеранські сервіси , щоб захисники України могли отримати доступ до необхідних документів онлайн, не відвідуючи численні державні установи.

Міністерство у справа ветеранів планує максимально оцифрувати всі ветеранські послуги, аби захисники України не бігали по кабінетах задля оформлення необхідних їм документів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, пише УНН.

Деталі 

За його словами, у пріоритеті на 2024 рік – диджиталізація ветеранських послуг та надання інструментів для самореалізації у цивільному житті.

Я знаю, що потрібно ветерану, тому що я сам ветеран. Ми маємо позбавити ветеранів необхідності бігати по кабінетах органів державної влади та місцевого самоврядування. Тому у пріоритеті – діджиталізація ветеранських послуг та надання інструментів для розвитку і самореалізації у цивільному житті. Це можна зробити, звернувшись до "єдиного вікна" при ЦНАПах або за допомогою смартфона. Саме державні органи мають розвивати ветерана, а не ветеран - вибивати з них інструменти для розвитку

- наголосив очільник Мінветеранів

Також Мінветеранів у поточному році продовжуватиме реалізацію програм з психічної реабілітації ветеранів та членів їхніх сімей, професійного спрямування, забезпечення житлом тощо.

Відповідні кошти на це закладені у Державному бюджеті України

– зазначив Олександр Порхун.

Нагадаємо

Минулого тижня Кабмін призначив майора ЗСУ У відставці Олександра Порхуна тимчасово виконуючим обов'язки міністра у справах ветеранів України.

Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів Лапутіної 07.02.24, 12:55 • 37108 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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