Програми реабілітації та діджиталізація ветеранських послуг: у Мінветеранів назвали пріоритети на 2024 рік
Київ • УНН
Міністерство у справах ветеранів планує повністю оцифрувати ветеранські сервіси , щоб захисники України могли отримати доступ до необхідних документів онлайн, не відвідуючи численні державні установи.
Міністерство у справа ветеранів планує максимально оцифрувати всі ветеранські послуги, аби захисники України не бігали по кабінетах задля оформлення необхідних їм документів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, пише УНН.
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За його словами, у пріоритеті на 2024 рік – диджиталізація ветеранських послуг та надання інструментів для самореалізації у цивільному житті.
Я знаю, що потрібно ветерану, тому що я сам ветеран. Ми маємо позбавити ветеранів необхідності бігати по кабінетах органів державної влади та місцевого самоврядування. Тому у пріоритеті – діджиталізація ветеранських послуг та надання інструментів для розвитку і самореалізації у цивільному житті. Це можна зробити, звернувшись до "єдиного вікна" при ЦНАПах або за допомогою смартфона. Саме державні органи мають розвивати ветерана, а не ветеран - вибивати з них інструменти для розвитку
Також Мінветеранів у поточному році продовжуватиме реалізацію програм з психічної реабілітації ветеранів та членів їхніх сімей, професійного спрямування, забезпечення житлом тощо.
Відповідні кошти на це закладені у Державному бюджеті України
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