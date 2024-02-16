Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год
Киев • УНН
Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.
Министерство по делам ветеранов планирует максимально оцифровать все ветеранские услуги, чтобы защитники Украины не бегали по кабинетам для оформления необходимых им документов. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, пишет УНН.
Детали
По его словам, в приоритете на 2024 год - диджитализация ветеранских услуг и предоставление инструментов для самореализации в гражданской жизни.
Я знаю, что нужно ветерану, потому что я сам ветеран. Мы должны избавить ветеранов от необходимости бегать по кабинетам органов государственной власти и местного самоуправления. Поэтому в приоритете - диджитализация ветеранских услуг и предоставление инструментов для развития и самореализации в гражданской жизни. Это можно сделать, обратившись в "единое окно" при ЦПАУ или с помощью смартфона. Именно государственные органы должны развивать ветерана, а не ветеран - выбивать из них инструменты для развития
Также Минветеранов в текущем году будет продолжать реализацию программ по психической реабилитации ветеранов и членов их семей, профессионального направления, обеспечения жильем и тому подобное.
Соответствующие средства на это заложены в Государственном бюджете Украины
Напомним
На прошлой неделе Кабмин назначил майора ВСУ в отставке Александра Порхуна временно исполняющим обязанности министра по делам ветеранов Украины.
Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной07 февраль 2024, 10:55 • 35588 просмотров
Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год
Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.
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