Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Министерство по делам ветеранов планирует максимально оцифровать все ветеранские услуги, чтобы защитники Украины не бегали по кабинетам для оформления необходимых им документов. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, пишет УНН.

Детали

По его словам, в приоритете на 2024 год - диджитализация ветеранских услуг и предоставление инструментов для самореализации в гражданской жизни.

Я знаю, что нужно ветерану, потому что я сам ветеран. Мы должны избавить ветеранов от необходимости бегать по кабинетам органов государственной власти и местного самоуправления. Поэтому в приоритете - диджитализация ветеранских услуг и предоставление инструментов для развития и самореализации в гражданской жизни. Это можно сделать, обратившись в "единое окно" при ЦПАУ или с помощью смартфона. Именно государственные органы должны развивать ветерана, а не ветеран - выбивать из них инструменты для развития - подчеркнул глава Минветеранов

Также Минветеранов в текущем году будет продолжать реализацию программ по психической реабилитации ветеранов и членов их семей, профессионального направления, обеспечения жильем и тому подобное.

Соответствующие средства на это заложены в Государственном бюджете Украины - отметил Александр Порхун.

Напомним

На прошлой неделе Кабмин назначил майора ВСУ в отставке Александра Порхуна временно исполняющим обязанности министра по делам ветеранов Украины.

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