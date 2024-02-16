Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
  •  15710 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
  •  93841 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  111927 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  149149 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  230374 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  246638 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  212691 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  206370 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  216070 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250116 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 11:16  •  15892 просмотра

Read in English

Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.

Министерство по делам ветеранов планирует максимально оцифровать все ветеранские услуги, чтобы защитники Украины не бегали по кабинетам для оформления необходимых им документов. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, пишет УНН.

Детали 

По его словам, в приоритете на 2024 год - диджитализация ветеранских услуг и предоставление инструментов для самореализации в гражданской жизни.

Я знаю, что нужно ветерану, потому что я сам ветеран. Мы должны избавить ветеранов от необходимости бегать по кабинетам органов государственной власти и местного самоуправления. Поэтому в приоритете - диджитализация ветеранских услуг и предоставление инструментов для развития и самореализации в гражданской жизни. Это можно сделать, обратившись в "единое окно" при ЦПАУ или с помощью смартфона. Именно государственные органы должны развивать ветерана, а не ветеран - выбивать из них инструменты для развития

- подчеркнул глава Минветеранов

Также Минветеранов в текущем году будет продолжать реализацию программ по психической реабилитации ветеранов и членов их семей, профессионального направления, обеспечения жильем и тому подобное.

Соответствующие средства на это заложены в Государственном бюджете Украины

- отметил Александр Порхун.

Напомним

На прошлой неделе Кабмин назначил майора ВСУ в отставке Александра Порхуна временно исполняющим обязанности министра по делам ветеранов Украины.

Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной07 февраль 2024, 10:55 • 35588 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
verkhovna-radaВерховная Рада
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Програми реабілітації та діджиталізація ветеранських послуг: у Мінветеранів назвали пріоритети на 2024 рік
Rehabilitation programs and digitalization of veterans' services: the Ministry of Veterans has announced priorities for 2024
Новости по теме

Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Министерство по делам ветеранов планирует полностью оцифровать ветеранские сервисы, чтобы защитники Украины могли получить доступ к необходимым документам онлайн, не посещая многочисленные государственные учреждения.

Общество •   •  15892 просмотра
Программы реабилитации и диджитализация ветеранских услуг: в Минветеранов назвали приоритеты на 2024 год

Министр МВД Клименко встретился с пограничниками, которые воюют на Авдеевском направлении

Министр внутренних дел Клименко посетил Авдеевское направление и вручил награды пограничникам, которые несут службу на сложном участке.

Война •   •  12915 просмотра
Министр МВД Клименко встретился с пограничниками, которые воюют на Авдеевском направлении

Американские сенаторы будут давить на Венгрию относительно членства Швеции в НАТО

Двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию в воскресенье, чтобы убедить ее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, поскольку Венгрия пока является единственной страной, которая не ратифицировала вступление Швеции в альянс.

Новости Мира •   •  11714 просмотра
Американские сенаторы будут давить на Венгрию относительно членства Швеции в НАТО

Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии

Зеленский начал переговоры с канцлером Германии Шольцем. Обсудят дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической, финансовой и безопасностной сферах, а также сотрудничество между странами и путь Украины к вступлению в ЕС и НАТО.

Политика •   •  23000 просмотра
Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии

Почти полторы тысячи семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Седьмой этап проекта "Відновись" Благотворительного фонда Вадима Столара прошел в одном из отелей Закарпатской области.

Общество •   •  21383 просмотра
Почти полторы тысячи семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

"Суверенный интерес США": вице-премьер уверена, что пакет помощи Украине выдержит борьбу в Конгрессе

Вице-премьер-министр Украины выразила уверенность, что американская помощь Украине продолжится, поскольку поддержка демократии во всем мире соответствует суверенным интересам Америки, хотя финансирование и сталкивается с политической борьбой.

Политика •   •  19325 просмотра
"Суверенный интерес США": вице-премьер уверена, что пакет помощи Украине выдержит борьбу в Конгрессе

У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ

российских детей вблизи норвежской границы обучают военным навыкам, таким как стрельба из штурмовых винтовок и изготовление камуфляжа.

Новости Мира •   •  15727 просмотра
У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ

НАТО рассматривает возможность развертывания сил Альянса по всей Европе - СМИ

НАТО разрабатывает планы развертывания вооруженных сил Альянса по всей Европе в ответ на интенсификацию оборонной промышленности и наращивание военного потенциала россии за последний год.

Политика •   •  16523 просмотра
НАТО рассматривает возможность развертывания сил Альянса по всей Европе - СМИ

Украина вернула тела еще 58 погибших защитников

Тела еще 58 украинских солдат, погибших в войне с россией, были возвращены в Украину благодаря сотрудничеству украинских властей и Международного Красного Креста.

Война •   •  16600 просмотра
Украина вернула тела еще 58 погибших защитников

Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой

Министр образования Украины объявил, что Харьковский педагогический университет им. Сковороды останется независимым и не будет объединен с Харьковским национальным университетом им.

Общество •   •  17149 просмотра
Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой