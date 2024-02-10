Воинские части могут вести учетные регистры и вспомогательные документы в электронной форме - Минобороны

Министерство обороны разрешило воинским частям вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

В среднем командир роты сейчас тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию. Учет имущества является одним из самых объемных бюрократических процессов. Приказ создает возможности для автоматизации - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Отныне воинские части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме и использовать для этого программное обеспечение, которое..:

принятое в эксплуатацию Министерством обороны;

допущено к опытной эксплуатации. В таком случае программы должны соответствовать всем требованиям по защите информации (иметь аттестат соответствия КСЗИ).



Сейчас примером такой программы является SAP, автоматизированная система управления оборонными ресурсами. Это ведущая логистическая система в мире, которой пользуются 28 стран НАТО.

Для перехода на такие программы командирам или начальникам воинских частей, которые ведут собственное военное хозяйство, нужно издать приказ об их использовании. В случае перехода остается только электронный учет, вести бумажные журналы и дублировать информацию запрещено - отмечают в Минобороны.

В то же время, до перехода можно вести учет имущества в других программах без отдельного разрешения - к примеру, Microsoft Office 365. Однако в таком случае печатать все страницы журналов учета не нужно - достаточно лишь периодически подписывать обобщающую ведомость при сверках.

Напомним

Министерство обороны работает над усилением киберзащиты и информационной безопасности Украины путем исправления пробелов в законодательстве, создания Оперативного центра кибербезопасности и привлечения ресурсов международной ИТ-коалиции из 12 стран.