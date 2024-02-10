Військові частини можуть вести облікові регістри та допоміжні документи в електронній формі - Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони дозволить військовим частинам вести бухгалтерські реєстри та журнали обліку майна лише в електронному вигляді, щоб зменшити бюрократію та посилити кібербезпеку.
Міністерство оборони дозволило військовим частинам вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.
Деталі
У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації
Відтепер військові частини зможуть вести облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) лише в електронній формі і використовувати для цього програмне забезпечення, яке:
- прийняте в експлуатацію Міністерством оборони;
- допущене до дослідної експлуатації. У такому разі програми мають відповідати усім вимогам щодо захисту інформації (мати атестат відповідності КСЗІ).
Наразі прикладом такої програми є SAP, автоматизована система управління оборонними ресурсами. Це провідна логістична система у світі, якою користуються 28 країн НАТО.
Для переходу на такі програми командирам чи начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ щодо їхнього використання. У разі переходу залишається лише електронний облік, вести паперові журнали та дублювати інформацію заборонено
Водночас, до переходу можна вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу – до прикладу, Microsoft Office 365. Проте у такому випадку друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно – достатньо лише періодично підписувати узагальнюючу відомість при звірках.
Нагадаємо
Міністерство оборони працює над посиленням кіберзахисту та інформаційної безпеки України шляхом виправлення прогалин у законодавстві, створення Оперативного центру кібербезпеки та залучення ресурсів міжнародної ІТ-коаліції з 12 країн.